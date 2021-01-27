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среда, 27 января 2021 15:24

"Уже издает звуки. Водит глазами по предметам" - Евгению Вертелецкому на реабилитацию после ДТП нужна помощь

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Автор: Фото предоставлено Верой Шахматовой
  17-летний Евгений Вертелецкий из села Романки Шишацкого района Полтавской области год назад пострадал в ДТП. На реабилитацию ежемесячно нужно более 250 тыс.грн.
17-летний Евгений Вертелецкий из села Романки Шишацкого района Полтавской области год назад пострадал в ДТП. На реабилитацию ежемесячно нужно более 250 тыс.грн.

17-летний Евгений Вертелецкий из села Романки Шишацкого района Полтавской области находится в реабилитационном центре "Нодус" в Броварах. Год назад он пострадал в ДТП. Перенес несколько операций на головном мозге. Через вегетативное состояние требует ежемесячную реабилитацию и лечение. Стоимость одного курса составляет более 250 тыс. грн.

"Женя как раз заканчивал 11 класс. Мечтал о выпуске, вальсе, встрече солнца. Брат почти каждый день ходил в соседнее село на дополнительные занятия, чтобы на высокий бал идеально здать ЗНО. Хотел стать крутым программистом, чтобы помогать родителям. Планировал путешествовать по Украине. Но год назад, когда он ехал домой, в "Жигули" врезалась встречная Subaru. Женя сидел на переднем пассажирском сиденье. Домой оставалось метров 300. Subaru занесло, потому что водитель ехал на большой скорости. От удара "Жигули" отбросило на обочину. Женя получил тяжелую травму головы. Его без сознания доставили в реанимацию областной детской больницы. За этот период брат перенёс более 10 операций. С лета находится в реабилитационном центре в Броварах. Уже поднимает голову. Издает звуки. Водит глазами по предметам. Ребята с подобными травмами уже сидят и держат в руках предметы. Жене на месячный курс реабилитации с лечением каждый раз нужно более 250 тысяч гривен. Собираем благодаря неравнодушным людям. Поэтому просим помочь Жени на курс реабилитации в феврале", - рассказала Gazeta.ua родная сестра Вера Шахматова.

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Реквизиты для помощи:

карта Приватбанка: 4149 4991 4035 9561 или 4149 4390 4287 1537 - мать Вертелецкая Ирина Ивановна.

Автор: Любовь Карнарук
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