Уволиться или смириться - как настроиться на работу после праздников

Забудьте о негативе и настройтесь на лучшее. Фото: pixabay.com

После новогодних праздников стоит положительно настраивать себя на рабочие будни.

Необходимо забыть обо всем негативе, рассказал психолог Герман Делль в эфире канала "Украина 24".

"Нужно настраиваться так: "Ура, на работу!" - если мы работаем, в этом уже есть что-то хорошее. Мы столько отдыхали, а теперь можно встретиться с коллегами. У нас за время долгой работы накапливается какой-то негатив, мы как в узде смотрим только на одно. А сейчас праздники, и мы продолжаем как бы праздновать на работе", - советует Делль.

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По его словам, надо смотреть на лучшие стороны работы.

"А если их там нет, то я бы предложил сменить работу. Она обязана, кроме денег, приносить еще и удовольствие, иначе - зачем жить?" - убежден психолог.

Названа дата премьеры 11-го сезона шоу "Голос страны". Новый сезон выйдет на телеканале "1+1" в 21:00.