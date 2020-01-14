Увеличили почти вдвое экспорт агропродукции за границу, но это не улучшит жизнь украинцев

Андрей Новак: в Украине развивается сектор услуг, ІТ-технологий, строительство и фармацевтика растет высокими темпами. Фото: БИЗНЕС журнал

Аграрный сектор Украины за последние несколько лет увеличивает экспорт в Европейский Союз. Сможем повышать его и в дальнейшем. Для этого нужна взвешенная политика руководства Украины и привлечение иностранных инвестиций в аграрное производство. Это положительно повлияет на показатель ВВП государства. Однако есть риск, что станем полностью аграрной страной. Такие государства не могут обеспечить высокий уровень жизни населения.

Об этом в интервью Gazeta.ua говорит эксперт по экономике Андрей Новак.

Министерство агрополитики информирует, что за год Украина увеличила экспорт сельскохозяйственной продукции в ЕС на 41%. За счет чего нам удалось это?

- Это произошло благодаря нашим главным экспортным позициям в аграрном секторе. А именно речь идет о зерне, фасованном масле и курятине. Именно по этим позициям Украина больше всего повысила показатель экспорта в Европейский Союз. Это в свою очередь стало возможным после того, как ЕС увеличил квоты на поставку этой продукции для нашего государства.

Насколько это повлияет на украинскую экономику?

- Это положительный результат. Хорошо влияет на общую динамику роста ВВП страны. Но прямой связи с уровнем жизни рядовых украинцев нет. До сих пор большая часть отечественной экономики находится в тени. Наибольшая доля этой тени заключается именно в использовании оффшорных схем. Ими пользуются и крупные аграрные холдинги, что бы уйти от налогов. Поэтому с одной стороны наблюдаем рекордную урожайность, повышение экспорта в сельскохозяйственной сфере, но это никак не улучшит благосостояние граждан. Уровень жизни украинцев и дальше остается самым низким в Европе. Аграрная экономика всегда является отсталой. Может обеспечить только низкий уровень жизни населения. К сожалению, Украина все больше приближается к статусу аграрного государства. В структуре экспорта более 40 процентов занимает сельскохозяйственный сектор.

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Как можем изменить эту ситуацию?

- Надо делать акцент на промышленность. Проводить повторную индустриализацию страны с учетом современных технологических тенденций. Для этого нуждаемся в соответствующих налоговых, инвестиционных условиях, которые должно создать правительство. Когда это произойдет, будем наблюдать прилив средств в промышленность, что позволит ей сделать стремительный рывок.

Увеличение экспорта сельскохозяйственной продукции на 41% за год это наш максимум? Что надо сделать, чтобы увеличивать его и в дальнейшем?

- Украина увеличила свой процент экспорта в Европу, потому что ЕС стал меньше покупать сельскохозяйственную продукцию у дальних стран. Например, раньше европейцы импортировать аграрную продукцию из Аргентины, других стран Латинской Америки, Африки. Очевидно, Евросоюз выбрал стратегию постепенного уменьшения импорта издалека. Поэтому обратили пристальное внимание на Украину. Однако 41 процент увеличения экспорта - это не самый большой наш рекорд. Поставки на Ближний Восток за прошлый год увеличилось на 70 процентов.

Сколько экспортировали в ЕС, пока не начала действовать зона свободной торговли 1 января 2016?

- За эти несколько лет наш аграрный экспорт увеличился более чем в два раза. Украина стала третьей страной, продающей сельхозпродукцию в Европу. Впереди только Бразилия и США. Если динамика будет похожа ближайшие несколько лет, сможем обогнать Бразилию и выйти на второе место после Америки.

Какой еще позитив дает зона свободной торговли?

- Для нас открылся насыщенный и конкурентный рынок ЕС. Это - важно. Если квоты на экспорт для Украины и дальше будут увеличивать, сможем повышать свой процент экспорта.

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Открытие рынка земли может как-то повлиять на показатели экспорта?

- Особенно нет. Ведь речь идет только об изменении формы собственности. Большинство крупных аграрных холдингов имеют долгосрочную аренду земли. Вряд бросятся покупать наделы. К тому же рынок земли будет не полностью свободным. Сохранят ограничения на покупку для иностранцев. Также будет установлена ​​максимальная норма, которой может владеть один человек. Однако прекращение моратория может стать катализатором и подпитать инвестиционный интерес к аграрному сектору Украины.

Аграрный сектор - основная отрасль украинской экономики? На какие еще стоит делать акцент?

- Промышленность пока производит больше внутреннего валового продукта. Но сейчас за последний год рентабельность этой сферы упала почти на 7 процентов. Однако в Украине развивается сектор услуг, ІТ-технологий, строительство и фармацевтика растет высокими темпами. Если никаких существенных изменений не произойдет, эти отрасли и дальше будут усиливаться.

Украина вошла в тройку крупнейших экспортеров сельскохозяйственной продукции в ЕС за прошлый год. С ноября 2018 года по октябрь 2019 продали в Европу товаров на сумму 7,3 млрд евро. Больше только США - 12,3 млрд и Бразилия - 11,7 млрд евро. Об этом свидетельствуют данные ежемесячного мониторингового отчета Еврокомиссии о состоянии торговли агропродукцией. За год Украина увеличила экспорт на 41% или 2,1 млрд евро в денежном эквиваленте. За январь-сентябрь 2019 агроэкспорт составил 15, 78 млрд долларов, что на 21,5% или 2,8 млрд долларов больше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщайте Министерство аграрной политики. По итогам третьего квартала 2019 Украина экспортировала рекордные 39,80 млн тонн зерновых, что на 44% больше прошлогоднего показателя за аналогичный период.