Установили причину гибели птиц на Херсонщине

Вокруг заповедника "Аскания Нова" запретили препарат для борьбы с грызунами на основе бродифакума. Фото: УП

Из-за гибели более 2350 птиц на Херсонщине в 40-километровой зоне вокруг заповедника "Аскания Нова" запретили препарат для борьбы с грызунами на основе бродифакума.

"Это перелетные птицы, их в нашей области погибло более 2350 особей. В этом направлении мы работали с Министерством экологии и с Минагрополитики. Мы обратились к ним и получили ответ, что на полях применялся препарат, как оказалось после экспертизы, на основе бродифакума", - сказал председатель Херсонской облгосадминистрации Сергей Козырь в эфире телеканала "Дом".

Минэкологии и Минагрополитики запретило использовать этот препарат возле заповедника.

"Сейчас мы получаем подтверждение от Министерства юстиции. Это будет нормативный акт, запрещающий его использование", - добавил Козырь.

Для борьбы с грызунами аграриям рекомендуют использовать другие препараты.

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"Мы собирали аграриев, с ними проговаривали, этот вопрос на контроле. Сейчас это все прошло. Но все равно мы ждем осени - когда снова начнется обработка полей, и чтобы не допустить повторения с гибелью птиц", - подчеркнул глава Херсонской облгосадминистрации.

На территории биосферного заповедника "Аскания-Нова" в январе 2021 погибали журавли. По одной из версий следователей, птицы могли погибнуть из-за обработанного химикатами зерна, которое посеяли фермеры на окружающих полях. 23 февраля директор биосферного заповедника "Аскания-Нова" Виктора Гавриленко сообщил о новых случаях гибели птиц.