Установили причину гибели птиц на Херсонщине

 
Ексклюзивы
1/5
Катался на яхте президента Литвы и приветствовал Авакова – чем Зеленский занимался на неделе
Катался на яхте президента Литвы и приветствовал Авакова – чем Зеленский занимался на неделе
Просмотров: 2916
Порошенко не пустили в музей, Разумков гулял на Atlas Weekend, Рудик позировала в венке в поле – неделя политиков у фото
Порошенко не пустили в музей, Разумков гулял на Atlas Weekend, Рудик позировала в венке в поле – неделя политиков у фото
Просмотров: 2998
Зеленский использует Китай для дополнительных выгод от США – экономист
Зеленский использует Китай для дополнительных выгод от США – экономист
Просмотров: 216
"Не любим показывать реальные доходы" - сколько на самом деле бедных в Украине
"Не любим показывать реальные доходы" - сколько на самом деле бедных в Украине
Просмотров: 540
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
Просмотров: 792
Украину накроют адская жара и дожди - синоптики дали прогноз на неделю
Украину накроют адская жара и дожди - синоптики дали прогноз на неделю
Просмотров: 2439
"Не думает, что говорит": политолог о скандале Арахамии с Китаем
"Не думает, что говорит": политолог о скандале Арахамии с Китаем
6 Просмотров: 1413
В Украине будут контролировать водителей. Как именно
В Украине будут контролировать водителей. Как именно
Просмотров: 1206
Запрет Винни Пуха и война с воробьями - что нужно знать о китайскийх коммунистах
Запрет Винни Пуха и война с воробьями - что нужно знать о китайскийх коммунистах
Просмотров: 567
Какое Закарпатье на вкус: пять блюд, которые должен попробовать каждый турист
Какое Закарпатье на вкус: пять блюд, которые должен попробовать каждый турист
Просмотров: 1512
Фото
Все фото
6
5
7
28
5
Поздравление с Днем Ангела 11 июля: как точно определить дату своих именин
Поздравление с Днем Ангела 11 июля: как точно определить дату своих именин
День Ангела 10 июля: как оригинально поздравляли именинников в древности и сейчас
День Ангела 10 июля: как оригинально поздравляли именинников в древности и сейчас
Лучшие фото пятницы: хористы-футболисты, колючая проволока на границе с Беларусью и мост в одеяле
Лучшие фото пятницы: хористы-футболисты, колючая проволока на границе с Беларусью и мост в одеяле
Купил лошадь, переехал в деревню, продал бизнес: как предприниматель обустроил ранчо
Купил лошадь, переехал в деревню, продал бизнес: как предприниматель обустроил ранчо
День Ангела 9 июля - как душевно поздравить именинников
День Ангела 9 июля - как душевно поздравить именинников
Видео
Все видео
"Все вонючее и обоссаное" - пациентка сняла жуткое видео в больнице
"Все вонючее и обоссаное" - пациентка сняла жуткое видео в больнице
Дельфины и кусачие жуки - блогер оценил курортный Железный Порт
Дельфины и кусачие жуки - блогер оценил курортный Железный Порт
Как корабли прощались с Sea Breeze-2021: мощное видео
Как корабли прощались с Sea Breeze-2021: мощное видео
Пограничники полетали над Карпатами - волшебное видео
Пограничники полетали над Карпатами - волшебное видео
"Кровавые разборки хамов" - мэр покатал на капоте депутата
"Кровавые разборки хамов" - мэр покатал на капоте депутата
Интервью
1/5
"Все равно, что перейти на сторону врага США": что будет после сближения Украины и Китая
"Все равно, что перейти на сторону врага США": что будет после сближения Украины и Китая
Просмотров: 738
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
Просмотров: 792
Дети с тяжелыми недугами рождаются у здоровых родителей. Генетик объяснил почему
Дети с тяжелыми недугами рождаются у здоровых родителей. Генетик объяснил почему
Просмотров: 1134
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
Просмотров: 594
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
1 Просмотров: 2565
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
11 июля 2021
Просмотров: 0
Росія вмерла
– Як розпався СРСР, поклав погони на стіл і пішов з армії, – розповідав Віктор Олександрович три роки тому. Дядько знайомого Олега ...
воскресенье, 11 июля 2021 16:54

Установили причину гибели птиц на Херсонщине

  Комментировать
Установили причину гибели птиц на Херсонщине
Вокруг заповедника "Аскания Нова" запретили препарат для борьбы с грызунами на основе бродифакума. Фото: УП

Из-за гибели более 2350 птиц на Херсонщине в 40-километровой зоне вокруг заповедника "Аскания Нова" запретили препарат для борьбы с грызунами на основе бродифакума.

"Это перелетные птицы, их в нашей области погибло более 2350 особей. В этом направлении мы работали с Министерством экологии и с Минагрополитики. Мы обратились к ним и получили ответ, что на полях применялся препарат, как оказалось после экспертизы, на основе бродифакума", - сказал председатель Херсонской облгосадминистрации Сергей Козырь в эфире телеканала "Дом".

Минэкологии и Минагрополитики запретило использовать этот препарат возле заповедника.

"Сейчас мы получаем подтверждение от Министерства юстиции. Это будет нормативный акт, запрещающий его использование", - добавил Козырь.

Для борьбы с грызунами аграриям рекомендуют использовать другие препараты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На известном украинском курорте загадочно погибли птицы

"Мы собирали аграриев, с ними проговаривали, этот вопрос на контроле. Сейчас это все прошло. Но все равно мы ждем осени - когда снова начнется обработка полей, и чтобы не допустить повторения с гибелью птиц", - подчеркнул глава Херсонской облгосадминистрации.

На территории биосферного заповедника "Аскания-Нова" в январе 2021 погибали журавли. По одной из версий следователей, птицы могли погибнуть из-за обработанного химикатами зерна, которое посеяли фермеры на окружающих полях.

23 февраля директор биосферного заповедника "Аскания-Нова" Виктора Гавриленко сообщил о новых случаях гибели птиц.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Установили причину гибели птиц на Херсонщине». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
июля

Нашли тысячи статуй воинов

Англия проиграла Италии в серии пенальти

В оздоровительном комплексе застрелились охранники нардепа и бойцы ПС

Самое читаемое
Нищета и беспросветная серость. Как жил СССР в 1960-х - страшные фото
Нищета и беспросветная серость. Как жил СССР в 1960-х - страшные фото
17
 2 Просмотров: 84455
Беларусь летит в пропасть - Тихановская готова к переговорам с Лукашенко
Беларусь летит в пропасть - Тихановская готова к переговорам с Лукашенко 1 Просмотров: 14337
Российский тренер-неудачник вспомнил об Украине
Российский тренер-неудачник вспомнил об Украине Просмотров: 12753
Гороскоп на 10-11 июля: как новолуние повлияет на жизнь каждого из нас
Гороскоп на 10-11 июля: как новолуние повлияет на жизнь каждого из нас
 Просмотров: 11709
Ужин за 20 минут: назвали три рецепта для ленивых
Ужин за 20 минут: назвали три рецепта для ленивых Просмотров: 7209
Общество
Адская жара и грозы: какой будет погода в воскресенье
Адская жара и грозы: какой будет погода в воскресенье Просмотров: 432
Где коронавирус не отпускает. Назвали области
Где коронавирус не отпускает. Назвали области Просмотров: 586
Гороскоп на 11 июля: как и с кем провести лучшее воскресенье лета
Гороскоп на 11 июля: как и с кем провести лучшее воскресенье лета
 Просмотров: 3321
Приметы 11 июля: кого сегодня ждет удача и крепкое здоровье
Приметы 11 июля: кого сегодня ждет удача и крепкое здоровье Просмотров: 1170
Астролог назвала знаки, здоровью которых можно позавидовать
Астролог назвала знаки, здоровью которых можно позавидовать
 Просмотров: 2304
Больше всего комментируют
22
Порошенки вместе с волонтерами сплели маскировочные сетки для фронта
5
Может быть выдворение - Резников объяснил, что делать с людьми, незаконно завезенных в Крым
5
В Израиле начали расследование против Коломойского - СМИ
3
Семенченко объявили новое подозрение
2
Нищета и беспросветная серость. Как жил СССР в 1960-х - страшные фото
Голосов: 56678
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть