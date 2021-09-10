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пятница, 10 сентября 2021 09:58

Установили дополнительные камеры на дорогах: где именно и когда заработают

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Установили дополнительные камеры на дорогах: где именно и когда заработают
Камеры фиксации нарушений на дорогах заработают 10 сентября. Фото: pixabay.com

На украинских дорогах заработали еще 20 камер автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД.

С 10 сентября на автомобильных дорогах Полтавской области, а также в городах Кременчуг, Николаев, Полтава, Харьков и Черновцы заработают приборы фиксации правонарушений. Об этом в Facebook сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

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Камеры видеофиксации нарушений ПДД расположили:

Полтавская область

- на 324 км + 515 автодороги М-03, направление прибора - город Полтава. Ограничение скорости 90 км/ч.

- на 319 км + 374 автодороги М-03, направление прибора - город Полтава. Ограничение скорости 50 км/ч.

- на 30 км + 459 автодороги М-22, направление прибора - город Полтава. Ограничение скорости 50 км/ч.

Кременчуг

- ул. Андрея Ковалева, 17, направление прибора - ул. Казацкая. Ограничение скорости 50 км/ч.

- просп. Свободы, 69-А, направление прибора - ул. Родимцева. Ограничение скорости 50 км/ч.

Николаев

- просп. Героев Украины, 9-Т, направление прибора - ул. Пушкинской. Ограничение скорости 50 км/ч.

- просп. Богоявленский, 140, направление прибора - в направлении ул. 295-й Стрелковой Дивизии. Ограничение скорости 50 км/ч.

Полтава

- ул. Великотирновская, 19, направление прибора - ул. Ивана Мазепы. Ограничение скорости 50 км/ч.

- ул. Героев АТО, 31 направление прибора - ул. Цветочная. Ограничение скорости 50 км/ч.

- ул. Маршала Бирюзова, 35/14, направление прибора - ул. Квитки Цисык. Ограничение скорости 50 км/ч.

Харьков

- просп. Науки, 60-А, направление прибора - ул. Новгородская. Ограничение скорости 50 км/ч.

- просп. Науки, 7-В, направление прибора - ул. Бакулина. Ограничение скорости 50 км/ч.

- просп. Московский, 86-А, направление прибора - ул. Никитина. Ограничение скорости 50 км/ч.

- просп. Льва Ландау, 27, направление прибора - ул. Маршала Федоренко. Ограничение скорости 50 км/ч.

- ул. Полтавский Шлях, 79, направление прибора - ул. Семинарская. Ограничение скорости 50 км/ч.

- Белгородское шоссе, 1, направление прибора - ул. Коммуны. Ограничение скорости 50 км/ч.

Черновцы

- Старожучкивський Путь, направление прибора - ул. Белорусская. Ограничение скорости 50 км/ч.

- Старожучкивський Путь, направление прибора - ул. Староконстантиновская. Ограничение скорости 50 км/ч.

- ул. Винниченко, 116, направление прибора - ул. Степная. Ограничение скорости 50 км/ч.

- ул. Винниченко, 97, направление прибора - ул. Жасминная. Ограничение скорости 50 км/ч.

С 30 августа на дорогах Украины заработали новые камеры. Приборы TruCAM установили на 10 новых участках: в Донецкой, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской и Харьковской областях. О радарах будут предупреждать дорожные знаки о фото- и видеофиксации нарушений.

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Дата
10
сентября

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