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суббота, 28 августа 2021 05:00

Успение Пресвятой Богородицы - последний большой праздник в церковном году

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Завершив двухнедельный Успенский пост 28 августа верующие православной церкви восточного обряда отмечают один из двунадесятых церковных праздников - Успение Пресвятой Богородицы. В народе его еще называют Первая Пречистая.

Этот праздник - день окончания земной жизни святой Девы Марии, матери Иисуса Христа. По христианской традиции называется успением, а не смертью. Этот день отмечают как праздничный, ведь после завершения земного существования Богородица вознеслась на небо и получила вечную жизнь.

Праздник имеет двойной смысл: человеческая скорбь сочетается с уверенностью в том, что смерти как уничтожения и небытия не существует.

Автор: days.pravoslavie.ru
  Икона Успения Пресвятой Богородицы, Болгария, XIII век
Икона Успения Пресвятой Богородицы, Болгария, XIII век

По преданию в этот день апостолы собрались в Иерусалиме для прощания и захоронения Богородицы. Отмечается как большое торжество в восточных христианских церквях - православных и католических, а также в армянской.

Согласно церковному преданию, в день, когда Богоматерь должна была отойти в вечность, апостолы оставили места своей проповеди и чудесным образом собрались в Иерусалиме, чтобы проститься с Пресвятой Богородицей и осуществить погребение ее пречистого тела.

Находясь вокруг ее одра, они были ослеплены ярким светом, в котором явился Христос в окружении ангелов и архангелов. В этот момент чистая душа Девы Марии без страдания, будто во сне, отошла к Господу.

Иконографическая традиция праздника рассказывает, что Богородица отдала свою чистую душу в руки своего Сына и Господа Иисуса Христа, а в это время с небес раздавались звуки ангельских хоров.

Несмотря на попытки недоброжелателей помешать погребения процессия апостолов, которые несли на руках смертное ложе Девы Марии, осталась невредимой.

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Апостолы похоронили тело Божией Матери, согласно его желанию, в Гефсиманском саду. В семейной усыпальнице - пещере, где покоились тела Ее родителей и праведного Иосифа.

Три дня не отходили апостолы от места захоронения, осуществляя непрестанные молитвы и псалмопение. На третий день в Гефсиманский сад пришел апостол Фома. Он не смог присутствовать при погребении Богоматери. С горькими слезами упал перед гробовой пещерой и громко выражал сожаление по поводу того, что не заслужил последнего благословения Матери Божией и прощания с Ней.

Апостолы в сердечной жалости о нем решились открыть пещеру и доставить ему утешение - поклониться святым останкам Приснодевы. Но, открыв гроб, они нашли в нем одни только Ее погребальные пелены и убедились таким образом в дивном вознесении Пресвятой Девы с телом на Небо.

Вечером того же дня, когда апостолы собрались в доме для подкрепления себя пищей, им явилась Матерь Божия и сказала: "Радуйтесь! Я с вами - во все дни".

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По григорианскому и Новоюлианскому календарю Успения Пресвятой Богородицы празднуется ежегодно 15 августа, по юлианскому - 28 августа. В римско-католической церкви в тот же день празднуют торжественность Успения Девы Марии - события, состоявшейся сразу после Успения.

Символично, что Успение - последнее двенадцатое праздник православного церковного года. Первым общехристианским праздником нового года является Рождество Пресвятой Богородицы, который отмечается 21 сентября.

28 августа, в день Успения Пресвятой Богородицы, также чествуют иконы Киево-Печерской, Ацкурской, Цилканской, Влахернской, Бахчисарайской Божьей Матери.

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