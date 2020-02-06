Усик обозвал ветерана АТО ослом

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Боксер Александр Усик адресовал оскорбительное стихотворение в Instagram ветерану АТО и основателю сети Pizza Veterano Леониду Остальцеву.

Он опубликовал стихотворение в ответ на слова Остальцева в программе "Есть смысл" в эфире 5 канала, где он раскритиковал Усика и Ломаченко за их гражданскую позицию.

"Нас окружают не только Ломаченко, усики, портновы, богданы и другие иже с ними обезьяны. Есть огромное количество достойных людей, которые понимают, что происходит в стране, не боятся называть вещи своими именами, и при этом честно заявляют, что я - украинец, и я этим горжусь", - сказал Остальцев.

В ответ Усик назвал ветерана ослом.

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9 января боксер Василий Ломаченко опубликовал в Instagram видеоролик, который восхвалял российский спецназ. Видео прокомментировал телеведущий и волонтер Сергей Притула.