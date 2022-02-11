Юристы Жеваго потребуют возвращения газа, из-за которого у Коболева провели обыски

НАК "Нефтегаз Украины" пытался через "Укрэнергосбыт" передать газ или денежный эквивалент его стоимости на финкомпанию "Фин-инвест". Фото: delo.ua

Акционеры ЧАО "Укрэнергосбыт" вернули контроль над компанией и потребовали возвращения 305 млн кубометров природного газа на сумму в 2,2 млрд грн, отчужденного в 2020 году.

Об этом говорится в ответе юристов Константина Жеваго, сообщает "Еспресо.TV".

"Мы благодарим правоохранительные органы, которые наконец-то отреагировали на наши законные требования и запросы разобраться в ситуации, возбудить уголовные дела и расследовать действия со стороны руководства НАК "Нафтогаз Украины" и всех задействованных в этой схеме лиц. Мы также надеемся, что все виновные в этой краже будут привлечены к ответственности", – сообщают юридические консультанты Жеваго.

Они заявили, что компания "Укрэнергосбыт", в пользу которой пытались передать газ, была мошенническим образом украдена у Жеваго и с помощью "черных" нотариусов/регистраторов переоформлена на якобы нового собственника/бенефициара, прописанного в Л/ДНР.

НАК "Нефтегаз Украины" пытался через "Укрэнергосбыт" передать газ или денежный эквивалент его стоимости на финкомпанию "Фин-инвест".

"Письмами от законных акционеров ЧАО "Укрэнергосбыт", которые являются владельцами 305 миллионов кубометров природного газа, мы предупреждали господина Андрея Коболева, господина Перелома и всех других, что все лица, которые пытались получить газ, принадлежащий компании "Укрэнергосбыт", будут привлечены к ответственности", – добавили юридические консультанты.

Напомним, 1 февраля Государственное бюро расследований провело обыски у бывшего главы "Нафтогаза" Коболева.