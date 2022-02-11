Юристы Жеваго потребуют возвращения газа, из-за которого у Коболева провели обыски

 
Ексклюзивы
1/5
Ночь эротической поэзии или виртуальные путешествия по Украине - 14 креативных вариантов для ярких выходных
Ночь эротической поэзии или виртуальные путешествия по Украине - 14 креативных вариантов для ярких выходных
Просмотров: 207
Пафосные подарки, "вдохновлявшие" Пшонку и Януковича - открыли выставку пропаганды СССР
Пафосные подарки, "вдохновлявшие" Пшонку и Януковича - открыли выставку пропаганды СССР
Просмотров: 2907
"Содрогнулась земля дважды. Неприятно было": в украинском селе взорвали ядерную бомбу – как там сейчас живут люди
"Содрогнулась земля дважды. Неприятно было": в украинском селе взорвали ядерную бомбу – как там сейчас живут люди
Просмотров: 6057
"Лепет ребенка. Как вроде игрушку дает" – украинцы отреагировали на желание Зеленского раздать им смартфоны
"Лепет ребенка. Как вроде игрушку дает" – украинцы отреагировали на желание Зеленского раздать им смартфоны
1 Просмотров: 1728
Свидание на высоте и собственный маршрут любви – как незабываемо провести День святого Валентина
Свидание на высоте и собственный маршрут любви – как незабываемо провести День святого Валентина
Просмотров: 153
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
Просмотров: 2682
Путин любит цифровую симметрию и может устроить провокацию 22.02 – военный эксперт
Путин любит цифровую симметрию и может устроить провокацию 22.02 – военный эксперт
1 Просмотров: 1431
Провальный визит Макрона в Москву и некрофилия Путина – что пишет мировая пресса
Провальный визит Макрона в Москву и некрофилия Путина – что пишет мировая пресса
Просмотров: 2925
Отважится ли Путин начать "олимпийскую" войну
Отважится ли Путин начать "олимпийскую" войну
Просмотров: 1179
"Показываем молодежи, что тогда было не классно и не прикольно": в прокат выходит криминальная драма "Носорог" Олега Сенцова о неспокойных 90-х
"Показываем молодежи, что тогда было не классно и не прикольно": в прокат выходит криминальная драма "Носорог" Олега Сенцова о неспокойных 90-х
Просмотров: 702
Фото
Все фото
4
4
4
7
5
Сегодня день ангела у владельцев семи чудесных мужских имен
Сегодня день ангела у владельцев семи чудесных мужских имен
Фотоловушка в Чернобыле &quot;поймала&quot; нескольких животных
Фотоловушка в Чернобыле "поймала" нескольких животных
Комик удивил Мишель Андраде обнаженным видом во время съемок нового Improv Live Show
Комик удивил Мишель Андраде обнаженным видом во время съемок нового Improv Live Show
В Украине стартовали масштабные военные учения &quot;Заметіль-2022&quot;: фото и видео
В Украине стартовали масштабные военные учения "Заметіль-2022": фото и видео
В Антарктиде зафиксировали аномальную температуру - ученые бьют тревогу
В Антарктиде зафиксировали аномальную температуру - ученые бьют тревогу
Видео
Все видео
"Схемы" расследовали, почему украинские поезда часто сходят с рельсов
"Схемы" расследовали, почему украинские поезда часто сходят с рельсов
"Лепет ребенка. Как вроде игрушку дает" – украинцы отреагировали на желание Зеленского раздать им смартфоны
"Лепет ребенка. Как вроде игрушку дает" – украинцы отреагировали на желание Зеленского раздать им смартфоны
Полуобнаженный украинец установил "ледяной" рекорд
Полуобнаженный украинец установил "ледяной" рекорд
Съехались тысячи человек: украинская "Мрия" в Дании наделала шума
Съехались тысячи человек: украинская "Мрия" в Дании наделала шума
Ведущий канала Мураева обозвал украинских болельщиков
Ведущий канала Мураева обозвал украинских болельщиков
Интервью
1/5
"Надо наказывать за оскорбление военных и их родных" - волонтер
"Надо наказывать за оскорбление военных и их родных" - волонтер
Просмотров: 1521
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
Просмотров: 2682
"Увидел, как в медленном кадре – моя нога полетела и упала возле меня" – ветеран Хитмен
"Увидел, как в медленном кадре – моя нога полетела и упала возле меня" – ветеран Хитмен
Просмотров: 1269
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
Просмотров: 459
"Соглашение с Турцией станет украинским козырем в противостоянии с Россией" - Эндер Кайихан
"Соглашение с Турцией станет украинским козырем в противостоянии с Россией" - Эндер Кайихан
Просмотров: 1008
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
11 февраля 2022
Просмотров: 36
Ми
Час від часу це стається, немов осяяння. Ти розумієш, як багато тих, кого ти називаєш "ми". Цих людей ти розумієш іще до того, як спитав їхні імена. ...
пятница, 11 февраля 2022 18:49

Юристы Жеваго потребуют возвращения газа, из-за которого у Коболева провели обыски

  Комментировать
Юристы Жеваго потребуют возвращения газа, из-за которого у Коболева провели обыски
НАК "Нефтегаз Украины" пытался через "Укрэнергосбыт" передать газ или денежный эквивалент его стоимости на финкомпанию "Фин-инвест". Фото: delo.ua

Акционеры ЧАО "Укрэнергосбыт" вернули контроль над компанией и потребовали возвращения 305 млн кубометров природного газа на сумму в 2,2 млрд грн, отчужденного в 2020 году.

Об этом говорится в ответе юристов Константина Жеваго, сообщает "Еспресо.TV".

"Мы благодарим правоохранительные органы, которые наконец-то отреагировали на наши законные требования и запросы разобраться в ситуации, возбудить уголовные дела и расследовать действия со стороны руководства НАК "Нафтогаз Украины" и всех задействованных в этой схеме лиц. Мы также надеемся, что все виновные в этой краже будут привлечены к ответственности", – сообщают юридические консультанты Жеваго.

Они заявили, что компания "Укрэнергосбыт", в пользу которой пытались передать газ, была мошенническим образом украдена у Жеваго и с помощью "черных" нотариусов/регистраторов переоформлена на якобы нового собственника/бенефициара, прописанного в Л/ДНР.

НАК "Нефтегаз Украины" пытался через "Укрэнергосбыт" передать газ или денежный эквивалент его стоимости на финкомпанию "Фин-инвест".

"Письмами от законных акционеров ЧАО "Укрэнергосбыт", которые являются владельцами 305 миллионов кубометров природного газа, мы предупреждали господина Андрея Коболева, господина Перелома и всех других, что все лица, которые пытались получить газ, принадлежащий компании "Укрэнергосбыт", будут привлечены к ответственности", – добавили юридические консультанты.

Напомним, 1 февраля Государственное бюро расследований провело обыски у бывшего главы "Нафтогаза" Коболева.

delo.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Юристы Жеваго потребуют возвращения газа, из-за которого у Коболева провели обыски». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
февраля

10 лет без Уитни Хьюстон: слушаем незабываемые хиты американской поп-дивы

Гоголь сжег "Мертвые души" и начал голодовку

Самое читаемое
Умерла невестка Геннадия Кернеса
Умерла невестка Геннадия Кернеса Просмотров: 24482
Пачки с тысячами гривен: НАБУ шокировало видео со взяткой для &quot;слуги&quot;
Пачки с тысячами гривен: НАБУ шокировало видео со взяткой для "слуги"
5
 Просмотров: 13267
Враг доберется в Киев за 48 часов: разведка США рассекретила сценарии нападения РФ
Враг доберется в Киев за 48 часов: разведка США рассекретила сценарии нападения РФ 3 Просмотров: 10314
В белье и с весом 80 кг: Анита Луценко поразила перевоплощением после рождения дочери
В белье и с весом 80 кг: Анита Луценко поразила перевоплощением после рождения дочери
7
 Просмотров: 9567
Ждали медаль, а получили шок. Украинцы на Олимпиаде: итоги шестого дня
Ждали медаль, а получили шок. Украинцы на Олимпиаде: итоги шестого дня
 Просмотров: 6408
Общество
Россия имеет 48 часов: Украина требует разъяснений по поводу активности на границе
Россия имеет 48 часов: Украина требует разъяснений по поводу активности на границе Просмотров: 720
ВСУ хотят привлечь в тероборону до 2 млн "мотивированных граждан"
ВСУ хотят привлечь в тероборону до 2 млн "мотивированных граждан" Просмотров: 297
Назвали регионы с наихудшей подготовкой к терробороне
Назвали регионы с наихудшей подготовкой к терробороне Просмотров: 774
Определили пять неожиданных симптомов Covid-штамма Omicron
Определили пять неожиданных симптомов Covid-штамма Omicron Просмотров: 1350
В Украине приземлилась 11 "птичка" с военной помощью от США
В Украине приземлилась 11 "птичка" с военной помощью от США 1 Просмотров: 378
Больше всего комментируют
19
Порошенко призвал все демократические силы объединиться ради защиты Украины
4
"Нужна реакция мира" - министр обороны о российских оккупантах в море
3
Шесть телеканалов проверят за сюжеты о деле "вагнеровцев"
3
Враг доберется в Киев за 48 часов: разведка США рассекретила сценарии нападения РФ
1
"Россия хочет федерализации Украины" - украинцев зовут на Марш единства
Голосов: 58453
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть