Употреблять вейп и сигареты одинаково вредно для сердца

Облегченного эффекта от употребления вейпа и обычных сигарет нет

Как показывают новые исследования, никакого облегчающего эффекта от применения вейпа и обычных сигарет не получается. На организм такое комплексное курение оказывает идентичное действие, как и просто курение.

Были проведены исследования курильщиков как обычных сигарет, так и электронных. При этом сердечные заболевания абсолютно такие же в количественном плане.

Исследования, проведённые американскими учеными

В проведении эксперимента взяли участие порядка семи тысяч взрослых курильщиков в возрасте от 18-ти лет. В качестве биометрических маркеров использовались воспаления и окислительные стрессы. Они курили обычный вейп и сигареты одновременно.

Как показали исследования и статистические результаты, возникновение сердечно-сосудистых заболеваний, воспаление и окислительный стресс являются основными факторами. Причем не имеет значения курите ли вы обычные сигареты или пользуетесь вейпом. Возможна сердечная недостаточность или сердечный приступ.

Доцент кафедры Эндрю С. Стоукс является основным исследователем в данном направлении. По его мнению, данное исследование является репрезентативным на уровне США. На сегодня изучается связь между курением обычных сигарет и электронных в плане возникновения различных заболеваний, связанных с сердечно-сосудистой системой. Ранее такие исследований не проводились.

Ученый также добавил, что существует определенная задержка между появлением симптомов заболевания и курением электронных сигарет. Особенно это важно при разработке новых видов устройств.

Для исследования применялись данные Population Assessment of Tobacco and Health (PATH) национально репрезентативной продольной когорты в США. В проведении исследований принимали участие граждане США в возрасте от 18-ти лет и старше. Почти 59% от всех участников эксперимента вообще не употребляли сигареты в обычном понимании и не курили электронные сигареты. Около двух процентов человек, которые принимали участие в эксперименте, курили исключительно электронные сигареты. Почти 30% курили только сигареты в обычном понимании, 10% курили как сигареты, так и электронные сигареты.

После проведения исследований было обнаружено, что люди, курившие исключительно электронные сигареты были подвержены воспалительным и окислительным маркерам точно так же как и участники эксперимента, которые либо вообще не курили или курили обычные табачные изделия.

Итоги проведения исследования

У тех участников исследования, которые употребляли сигареты в обычном понимании или курили одновременно как табачные изделия, так и электронные сигареты, склонность к заболеваниям сердечно-сосудистой системы была выше, чем у тех, кто вообще не курил как обычные, так и электронные сигареты.

Уровень по всем биомаркерам у курильщиков разных категорий был выше. Гипотеза о том, что одновременное использование вейпинга и обычных сигарет уменьшает риск заболевания сердечно-сосудистой системы, не подтвердилась.