Уполномоченный по правам ребенка поддержал запрет TikTok

TikTok обвинили в том, что он не следит за контентом. Фото: pexels.com

Уполномоченный по правам ребенка в Украине Николай Кулеба поддерживает запрет TikTok в Украине.

"Хочу вам сказать, что буквально сегодня днем ​​мне звонила директор одной из школ под Киевом, и она сказала, что только они собрали более 10 тысяч подписей от учителей и родителей о запрете TikTok", - сообщил Кулеба, передает УНН.

Похожая практика действует в США и Италии.

"Однозначно, я за запрет таких деструктивных сетей, потому что они неконтролируемые, и вопросы контроля поднимались. Но это должен делать провайдер - владелец TikTok должен так же как в Facebook или Youtube, контролировать контент и не позволять обнародования деструктивного контента. Этого, как раз, в TikTok и нет", - отметил омбудсмен.

Вопрос запрета соцсети зависит от Верховной Рады.

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"Кто-то должен подать законопроект. Я не имею таких полномочий подавать, поэтому здесь должен кто-то из парламента подать законопроект. Если парламент поддержит, то эта сеть в Украине может быть запрещена", - сказал он.

В соцсети TikTok блогер открыто прорекламировал опасный спазмальгетик. Его передозировка может вызвать галлюцинации, привыкание и поразить печень.