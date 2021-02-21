Уполномоченный по правам ребенка поддержал запрет TikTok

 
Ексклюзивы
1/5
Первая фраза, которую услышал от титушек: "Ты нам за Крым ответишь" - Маркив
Первая фраза, которую услышал от титушек: "Ты нам за Крым ответишь" - Маркив
Просмотров: 1845
"Прячутся по коллекторам. Часто там и умирают" - как в морозы помогают бездомным
"Прячутся по коллекторам. Часто там и умирают" - как в морозы помогают бездомным
Просмотров: 837
Санкции против Медведчука: Зеленский показал, на что способен. Реакция соцсетей
Санкции против Медведчука: Зеленский показал, на что способен. Реакция соцсетей
Просмотров: 3627
Премьеры недели: Балет на Полтавщине и изнасилование Моники Беллуччи
Премьеры недели: Балет на Полтавщине и изнасилование Моники Беллуччи
Просмотров: 765
Создали уникальную мобильную программу для изучения украинского
Создали уникальную мобильную программу для изучения украинского
Просмотров: 225
Кличко просят пересмотреть позицию по Бабьему Яру
Кличко просят пересмотреть позицию по Бабьему Яру
Просмотров: 324
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
Просмотров: 414
Винтажные телефоны и раритетные мотоциклы: коллекционер показал вещи, вышедшие из употребления
Винтажные телефоны и раритетные мотоциклы: коллекционер показал вещи, вышедшие из употребления
Просмотров: 2745
Государство помогает лечь в гроб - выселяют библиотеку им. Евгения Плужника
Государство помогает лечь в гроб - выселяют библиотеку им. Евгения Плужника
Просмотров: 351
Неизведанная Турция: как живет горнолыжный курорт на склонах вулкана Эрджиес
Неизведанная Турция: как живет горнолыжный курорт на склонах вулкана Эрджиес
Просмотров: 963
Фото
Все фото
5
18
3
6
8
В честь Героев Небесной сотни зажгли Лучи Достоинства
В честь Героев Небесной сотни зажгли Лучи Достоинства
Наша связь с Героями: во Львове в память о Небесной сотне подсветили небо
Наша связь с Героями: во Львове в память о Небесной сотне подсветили небо
Появились первые фото мобильного госпиталя на Прикарпатье
Появились первые фото мобильного госпиталя на Прикарпатье
Семей без велосипедов здесь не существует-Украинка о жизни в Нидерландах
Семей без велосипедов здесь не существует-Украинка о жизни в Нидерландах
Жгли шины и бросали камни: селяне вышли на протест
Жгли шины и бросали камни: селяне вышли на протест
Видео
Все видео
Первая фраза, которую услышал от титушек: "Ты нам за Крым ответишь" - Маркив
Первая фраза, которую услышал от титушек: "Ты нам за Крым ответишь" - Маркив
"Прячутся по коллекторам. Часто там и умирают" - как в морозы помогают бездомным
"Прячутся по коллекторам. Часто там и умирают" - как в морозы помогают бездомным
Сын "слуги" Аристова хвастается в сети нарушением ПДД - появилось видео
Сын "слуги" Аристова хвастается в сети нарушением ПДД - появилось видео
Блогера с TikTok обругала украиноязычных - ее отец оказался чиновником
Блогера с TikTok обругала украиноязычных - ее отец оказался чиновником
Снежная глыба обвалил пристройку, заблокировав людей
Снежная глыба обвалил пристройку, заблокировав людей
Интервью
1/5
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
Просмотров: 414
Россия будет искать себе нового "Шария"
Россия будет искать себе нового "Шария"
2 Просмотров: 1764
Эксперт рассказал, как "Динамо" может обыграть "Брюгге"
Эксперт рассказал, как "Динамо" может обыграть "Брюгге"
Просмотров: 279
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
1 Просмотров: 2223
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Просмотров: 252
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
21 февраля 2021
Просмотров: 90
Сюрприз
Друг Дмитро з Рівного приходить на могилу до батька, а там хтось встановив пам'ятник. – Ми з братом домовлялися, що після роковин замовимо ...
воскресенье, 21 февраля 2021 17:05

Уполномоченный по правам ребенка поддержал запрет TikTok

  Комментировать
Уполномоченный по правам ребенка поддержал запрет TikTok
TikTok обвинили в том, что он не следит за контентом. Фото: pexels.com

Уполномоченный по правам ребенка в Украине Николай Кулеба поддерживает запрет TikTok в Украине.

"Хочу вам сказать, что буквально сегодня днем ​​мне звонила директор одной из школ под Киевом, и она сказала, что только они собрали более 10 тысяч подписей от учителей и родителей о запрете TikTok", - сообщил Кулеба, передает УНН.

Похожая практика действует в США и Италии.

"Однозначно, я за запрет таких деструктивных сетей, потому что они неконтролируемые, и вопросы контроля поднимались. Но это должен делать провайдер - владелец TikTok должен так же как в Facebook или Youtube, контролировать контент и не позволять обнародования деструктивного контента. Этого, как раз, в TikTok и нет", - отметил омбудсмен.

Вопрос запрета соцсети зависит от Верховной Рады.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Новое отравления школьниц: 2 восьмиклассницы наглотались спазмалитиков

"Кто-то должен подать законопроект. Я не имею таких полномочий подавать, поэтому здесь должен кто-то из парламента подать законопроект. Если парламент поддержит, то эта сеть в Украине может быть запрещена", - сказал он.

В соцсети TikTok блогер открыто прорекламировал опасный спазмальгетик. Его передозировка может вызвать галлюцинации, привыкание и поразить печень.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Уполномоченный по правам ребенка поддержал запрет TikTok». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
февраля

Сегодня отмечают Международный день родного языка

Самое читаемое
Голые plus size модель и украинская Рапунцель. Какими фото делятся звездные красавицы
Голые plus size модель и украинская Рапунцель. Какими фото делятся звездные красавицы
5
 Просмотров: 19323
Раскованная Ана Чери продемонстрировала пышные ягодицы и растяжки на коже
Раскованная Ана Чери продемонстрировала пышные ягодицы и растяжки на коже
5
 Просмотров: 10287
Гроб выносили под аплодисменты: как прощались с Андреем Мягковым
Гроб выносили под аплодисменты: как прощались с Андреем Мягковым
15
 Просмотров: 7578
Гороскоп на 21 февраля: какие сюрпризы ждать от предпоследнего воскресенье зимы
Гороскоп на 21 февраля: какие сюрпризы ждать от предпоследнего воскресенье зимы
 Просмотров: 6435
Гороскоп на выходные: кого звезды осчастливят за неделю до весны
Гороскоп на выходные: кого звезды осчастливят за неделю до весны
 Просмотров: 5526
Общество
"Вакцина-тур" в Москву из Херсона: разоблачили наглых дельцов
"Вакцина-тур" в Москву из Херсона: разоблачили наглых дельцов Просмотров: 171
Отделение переполненные: на Прикарпатье госпитализируют кислородозависимых детей
Отделение переполненные: на Прикарпатье госпитализируют кислородозависимых детей Просмотров: 171
В честь Героев Небесной сотни зажгли Лучи Достоинства
В честь Героев Небесной сотни зажгли Лучи Достоинства
5
 Просмотров: 882
Первая фраза, которую услышал от титушек: "Ты нам за Крым ответишь" - Маркив
Первая фраза, которую услышал от титушек: "Ты нам за Крым ответишь" - Маркив
 Просмотров: 1845
Украинцы в этом сезоне не болели гриппом
Украинцы в этом сезоне не болели гриппом Просмотров: 315
Голосов: 55284
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть