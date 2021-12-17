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пятница, 17 декабря 2021 17:36

"Упал на металлический штырь лицом" - Сергей Трутинский получил тяжелые травмы – нужна помощь

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Автор: Фото предоставлено Людмилой Рябоконь
  41-летний Сергей Трутинский из Умани Черкасской области получил тяжелые травмы лица, челюстей и частично потерял зубы. На лечение требуется помощь.
41-летний Сергей Трутинский из Умани Черкасской области получил тяжелые травмы лица, челюстей и частично потерял зубы. На лечение требуется помощь.

41-летний Сергей Трутинский из Умани Черкасской области находится в областном отделении стоматологической хирургии. Мужчина получил тяжелые травмы лица, челюстей и частично потерял зубы. На лечение требуется помощь.

"Это произошло 14 декабря в полшестого вечера. Сергей шел домой. На него хотела наброситься какая-то собака, - рассказала Gazeta.ua жена Людмила Рябоконь. – Муж начал от нее убегать. В темноте зацепился за что-то и упал на металлический штырь лицом. Сразу потерял сознание. Это видно на одном из видео камер наблюдений, которая находится на ближайшем доме. Сергея сначала госпитализировали в нашу больницу. Оказали первую помощь и направили в Черкассы. В три часа ночи мы были в стоматологической хирургии. У него была разорвана правая бровь, нижняя губа, выбиты зубы, раздроблена нижняя челюсть, в верхней есть трещины. Планировали прооперировать в четверг, но из-за сильных отеков перенесли на следующую неделю. Необходимобудет заказывать пластины. Каким будет лечение, как долго будет продолжаться и сколько нужно будет средств, пока неизвестно. У меня астма и пожизненная инвалидность. Поэтому на лечение мужа прошу помощи у небезразличных людей".

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Реквизиты для помощи:
карта Приватбанка: 4149 4991 4645 7062 (Рябоконь Людмила Николаевна).

Автор: Любовь Карнарук
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