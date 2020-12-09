Уникальное кольцо внука султана Сулеймана нашли на территории Украины

Перстень сделан в начале XVIII столетия. Фото: ФейсбукФото: Фейсбук

Археологи нашли в Николаевской области перстень времен Османской империи.

Предполагают, что украшение принадлежало внуку турецкого султана Сулеймана, говорится в заметке исследователя Карла Хейна в Фейсбук.

Перстень нашли в окрестностях села Березань Очаковского района.

Украшение сделано из серебра с позолотой. На нем гравировка: "Аллах, я - твой слуга". Для того, чтобы понять нанесенную надпись, ученые обратились к специалистам в Стамбуле. Они предположили, что кольцо сделано в начале XVIII века.

Еще одну находку обнаружили археологи на Николаевщине. Речь идет о золотой монете Султана Махмуда I бен Мустафы.

В Израиле нашли печать с изображением древнегреческого бога Аполлона. Находке 2 тыс. лет. Ее обнаружили в дренажном канале города Давида. Это третья драгоценная печать периода Второго Храма, которую нашли в Иерусалиме.