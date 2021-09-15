"Умоляю о помощи, потому что самой не под силу" - на реабилитацию студента с ДЦП нужны средства

19-летний Евгений Карасюк из Яготина Киевской области лечит ДЦП. Нужна реабилитация в центре "Вернигора". Стоимость 21-дневного курса составляет около 105 тыс. грн.

"Женя родился здоровым. В 4 месяца ему сделали прививку. А в 10 месяцев обнаружили кисту головного мозга правой теменно-затылочной области. Сына прооперировали в институте нейрохирургии. Но следствием кисты стал тетрапарез. Началась симптоматическая эпилепсия, бронхиальная астма, хронический бронхит. Опять операция. Подрезали мышцы на ногах. Два месяца в гипсе. В 2018 году прооперировали левую руку", - рассказала мать Оксана Сахон.

Фото: Предоставила Оксана Сахон

Евгению нужно проходить реабилитацию хотя бы два раза в год.

"Сын прошел 33 курса реабилитации в Трускавце, Одессе и Киеве. В июле этого года был на лечении в центре "Вернигора". После этого - большие достижения. Женя целеустремленный. Ежедневно занимается на тренажерах. На реабилитации, несмотря на боль в левой руке, научился плавать. Ходит уже по лестнице, чередуя ногами, походка стала более плавной и уверенной. Он студент пятого курса Межрегиональной академии управления труда. Сын очень добрый. Это чувствуют собаки. Когда гуляет на улице, сбегаются к нему. В ноябре Жене нужно проходить реабилитацию в центре "Вернигора". За 21 день мы должны заплатить почти 105 тысяч гривен. 10 лет назад трагически погиб муж. Самой мне не под силу собрать такую сумму. Обращаюсь к неравнодушным людям и миллион раз прошу прощения за просьбу. Умоляю о помощи. Я искренне благодарю и низко кланяюсь каждому за поддержку и понимание", - додала Сахон.

Реквизиты для помощи:

Карточка Приватбанка: 4149 4991 5310 3641 (Сахон Оксана Николаевна).