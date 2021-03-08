Умирают по 12 человек в день. На Закарпатье ожидается коллапс медицинской системы

В Украине продолжается пандемия коронавируса. ФОТО: pixabay.com

На Закарпатье от коронавируса ежедневно умирает 12 человек. Ситуация критическая.

За предыдущую неделю количество заболевших увеличилось на 24%, заявил на брифинге в Закарпатской облгосадминистрации главный врач областной инфекционной больницы Михаил Поляк.

"Каждый день обнаруживаем более 500 новых случаев заражения. При этом на 5 процентов увеличилось количество инфицированных среди детей. Поступает много больных в возрасте 35-45 лет. Фиксируем смертность в этой возрастной группе. Все палаты интенсивной терапии заполнены ", - заявил Поляк.

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Ситуация настолько сложная, что до конца недели в регионе может возникнуть коллапс медицинской системы, добавил главный врач областной больницы Юрий Яцына.

Медика призывают закарпатцев соблюдать все карантинных ограничений.

В Черновицкой области на Covid-19 чаще стали болеть люди 30-40 лет и маленькие дети. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Черновицкой областной государственной администрации Олег Черный.