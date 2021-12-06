Умерла связная Романа Шухевича

Во Львове скончалась связная Романа Шухевича 101-летняя Ольга Илькив. Фото: city-adm.lviv.ua

Во Львове на 102-м году жизни скончалась связная Романа Шухевича Ольга Илькив.

О смерти легендарной женщины в понедельник, 6 декабря, сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

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"Легендарная женщина, посвятившая всю свою долгую, насыщенную жизнь служению Украине. За ее спиной – годы преследований, советских тюрем и тяжелой повседневной борьбы. Непостижимая потеря для нашего города и нашей страны", – отметил городской голова Львова Андрей Садовый.

Информации о прощании с Ольгой Ильков пока нет. .

В июне 2021 года Ольга Илькив отпраздновала 101-летие. Она родилась в 1920 году в Стрые на Львовщине. В декабре 1941 вступила в ОУН. С 1945 года Ольга Илькив находилась в подполье, работала в женской сети ОУН. Была приговорена к 25 годам тюрьмы. 14 лет провела в советских тюрьмах. С сентября 1964 работала санитаркой во Львовской областной больнице, с 1966 г. - в домоуправе г. Львова дворником, чтобы получить жилье и забрать детей из интерната. С 1972 до выхода в 1976 году на пенсию работала во Львовском историческом музее. В 2008 году указом президента Украины Виктора Ющенко Ольгу Илькив наградили Орденом княгини Ольги ІІІ-й степени.