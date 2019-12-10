Солистка группы Roxette Мари Фредрикссон умерла от продолжительной болезни.

9 декабря умерла солистка шведской группы Roxette Мари Фредрикссон. Ей был 61 год. Причиной смерти стала продолжительная болезнь.

Печальную новость подтвердили представители группы, близкие Мари и ее напарник по группой Пер Гессле. На официальных страницах артиста и коллектива появилось черное фото, на котором изображено имя Фредрикссон с датами его рождения и смерти.

"С прискорбием мы должны сообщить, что одна из наших самых больших и любимых артисток ушла из жизни. Мари Фредрикссон умерла утром 9 декабря в апартаментах от своей давней болезни", - говорится в сообщении менеджера Roxette Мари Димберг.

На смерть Фредрикссон отреагировал ее старый друг и сооснователь Roxette Пер Гессле.

"Время летит так быстро. Такое ощущение, что совсем недавно мы с Мари сидели в моей маленькой квартире в Хальмстаде и делились мечтами. И как фантастически все сложилось! Спасибо Мари, спасибо за ВСЕ. Ты была по-настоящему уникальным музыкантом, певцом на уровне , который мы вряд ли когда-нибудь снова почувствуем. Ты разрисовала мои черно-белые песни красивыми цветами. Ты была моим прекрасным другом более сорока лет. Я горжусь и счастлив, что получил от тебя так много времени, таланта, тепла, щедрости и юмора. Вся моя любовь к тебе и твоей семье. Мир никогда не будет прежним", - сказал он в комментарии шведскому изданию Expressen.

Мари Фредрикссон длительное время боролась с раком мозга, который у нее диагностировали в сентябре 2002 года. Но в 2010 она снова начала выступать в Roxette и проводила мировые турне. Мари была замужем за шведским композитором Микаэлем Боиош, у нее осталось двое детей.

Группа Roxette начала существование в 1986 году. Мари Фредрикссон основала ее вместе с тогда уже известным в Швеции музыкантом Пером Гессле. Фредрикссон играла в ней с перерывами до 2015 года, когда все-таки решила уйти со сцены. Причиной стала болезнь. За эти годы музыканты получили 8 номинаций на Грэмми, выиграв две награды в 1991 году.