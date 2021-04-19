Умерла сценаристка популярной юмористической передачи

Умерла сценаристка Ирина Полторак. Фото: odessa-life.od.ua

В Одессе умерла сценаристка юмористической передачи "Городок" Ирина Полторак.

"Ушла мама...Я хочу, чтобы мы все запомнили ее такой - улыбающейся и жизнерадостной! Человеком, который дарил свет! Нам всем будет очень ее не хватать...", написал ее сын Александр Полторак в Фейсбук.

Ранее он сообщал, что у его матери обострились хронические заболевания из-за инфицирования коронавирусом.

Умерла сценаристка в больнице.

Сама Ирина Полторак 19 марта сообщала, что болеет, ни с кем не общается, не читает и не пишет.

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"Я больна, лежу, общаться не могу, даже не читаю и не пишу. Это депрессия, кроме всего прочего. Не обижайтесь, но я попросила все входящие отключить (входящие звонки на мобильном телефоне), все равно не отвечаю. Дорогие мои друзья, не воспринимайте на свой счет, очухаюсь и появлюсь на горизонте. У меня еще и ковид вчера обнаружили, правда, не знаю, сколько времени он уже у меня. Обнаружили случайно", - написала она.

"Городок" - телевизионная сатирическая программа, которая выходила с участием артистов Юрия Стоянова и Ильи Олейникова. Программа долгое время была популярной, но в ноябре 2012 года умер Олейников, и в связи с этим ее закрыли.

За последние сутки в Украине обнаружили 10 282 новых больных коронавирус. Из них детей - 456, медработников - 161. Количество активных больных - 424645 человек. Умерли за последние сутки 250 человек, а выписаны - 6523. Такие данные по состоянию на утро 18 апреля сообщает Минздрав.