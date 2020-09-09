Умер ветеран АТО, который спорил с Зеленским

В Николаеве умер ветеран войны в Донбассе, глава местной организации Национального корпуса Украины Денис Янтарь.

Он запомнился спором с президентом Украины Владимиром Зеленским о разведении войск, сообщил в Facebook глава общественного совета при Министерстве по делам ветеранов Украины Дмитрий Шатровский.

31-летний активист умер после курса химиотерапии. В августе у него обнаружили лейкоз.

Денис Янтарь умер от рака крови

"Он не рассказывал о своем страшном диагнозе, о раке крови. Последний раз, когда с ним разговаривали, говорил, что ложится в больницу на лечение ноги, поэтому не может приехать на съезд Движеня Ветеранов Украины, почетным членом которого он является", - написал Шатровский.

Мужчина был активным участником революции достоинства 2013-2014 годов.

7 апреля 2014 участвовал в разгоне пророссийского палаточного лагеря в Николаеве.

После начала войны стал волонтером и помогал батальону "Азов". Позже сам ушел на фронт. Участвовал в боях за Гранитное и Широкино.

Янтарь стал известен благодаря спору с президентом Владимиром Зеленским в Золотом Луганской области. 26 октября 2019 в районе, где должно было состояться разведения сил, глава государства эмоционально пообщался с добровольцами и потребовал вывезти оружие. "Послушай, я президент этой страны. Мне 42-й год. Я же не лох какой-то. Я тебе пришел и сказал: оружие убери", - сказал Зеленский Янтарю. Тот утверждал, что разведение войск - ерунда.