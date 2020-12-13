Умер украинский философ Роман Кись

Умер известный украинский этнолог, философ, культуролог и поэт Роман Кись.
Об этом сообщает на своей странице в Facebook PEN Ukraine.
Роман Кись был старшим научным сотрудником института народоведения Национальной академии наук Украины.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Известный онколог умер от Covid-19
"Сегодня ночью умер украинский философ, антрополог, этнолингвист и поэт Роман Кись. Выражаем искренние соболезнования коллегам, друзьям и родным. Светлая память", - отмечается в сообщении.
В Днепре на 76-м году жизни умер общественный деятель и журналист Геннадий Сахаров. Причиной смерти стали осложнения коронавирусной инфекции.
Комментарии