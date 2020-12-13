Умер украинский философ Роман Кись

Умер выдающийся украинский культуролог. Фото: Facebook

Умер известный украинский этнолог, философ, культуролог и поэт Роман Кись.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook PEN Ukraine.

Роман Кись был старшим научным сотрудником института народоведения Национальной академии наук Украины.

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"Сегодня ночью умер украинский философ, антрополог, этнолингвист и поэт Роман Кись. Выражаем искренние соболезнования коллегам, друзьям и родным. Светлая память", - отмечается в сообщении.

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