Умер украинский дипломат

Сейчас причина смерти не известна. Фото: Twitter / Владимир Зеленский

Ночью, 30 мая, скончался бывший посол Украины в Таиланде Андрей Бешта. Сейчас причина смерти не известна.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Twitter.

"Ужасная новость. Ночью оборвалась жизнь посла Украины в Таиланде Андрея Бешты. Он был доброжелательным человеком и высокопрофессиональным дипломатом, преданно служил интересам нашего государства. Выражаю искренние соболезнования его семье и близким", - написал президент.

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В апреле Бешта был освобожден от должности посла. После чего должен был завершить все свои дела и вернуться в Украину.

"Посол был очень профессиональный и светлый человек. Помню недавно, как он занимался семьей украинцев, у ребенка которых обнаружили болезнь и нужна была срочная операция, быстро оформить и получить паспорт, и выехать из Таиланда на лечение", - написал Максим Соколюк, председатель Государственной миграционной службы Украины.

В Египте, 28 мая, вблизи города Дахаб во время дайвинга стало плохо бывшему главе Службы внешней разведки 62-летнему Виктору Гвоздю. Мужчина скончался в больнице.