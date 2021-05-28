В Египте умер эксглава Службы внешней разведки

Виктор Гвоздь умер во время дайвинга. Фото: eurasiaaz.com

В Египте вблизи города Дахаб во время дайвинга стало плохо бывшему главе Службы внешней разведки 62-летнему Виктору Гвоздю. Мужчина скончался в больнице.

Инцидент произошел утром 28 мая. Бывший глава СВР увлекался дайвингом и ездил с этим хобби по миру, пишет OBOZREVATEL.

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Гвоздь погрузился в воду, но на поверхность не выплыл. Спасатели нашли человека, на берегу ему провели сердечно-легочную реанимацию и оперативно доставили в госпиталь. Врачи констатировали смерть украинца.

Точная причина смерти мужчины станет известна после вскрытия тела.

Гвоздь руководил Службой внешней разведки с 27 февраля 2014 года. Он был уволен указом пятого президента Петра Порошенко 29 апреля 2016-го. Гвоздь был генерал-лейтенантом запаса, кадровым разведчиком и доктором военных наук. Службу на различных командных и штабных должностях он начал с 1981 года.