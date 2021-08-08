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воскресенье, 08 августа 2021 08:45

Умер Александр Ройтбурд

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Умер Александр Ройтбурд
Умер директор Одесского художественного музея 59-летний Александр Ройтбурд. Фото: facebook.com/Александр Ройтбурд

Умер директор Одесского художественного музея, художник 59-летний Александр Ройтбурд.

Грустное известие сообщил в Facebook сотрудник музея Кирилл Липатов. Что стало причиной смерти и другие подробности пока не сообщаются. Впоследствии Липатов удалил пост.

По некоторым данным, причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Александр Ройтбурд родился 14 октября 1961 года в Одессе. Родители были инженерами. Учился в художественной школе. Окончил художественно-графический факультет Одесского педагогического института. Cлужил в армии. Основал ассоциацию "Новое искусство". Руководил Центром современного искусства Джорджа Сороса в Одессе. В 2001-м уехал в США. Через два года вернулся. Возглавил галерею Марата Гельмана в Киеве. Написал около 2 тыс. картин. В 2009 году его работу "Прощай, Караваджо!" продали на лондонском аукционе Phillips de Pury & Co за $97 тыс. Это рекордная сумма, которую заплатили за произведение украинского художника. Жил и работал в столице.

В 2017 году выиграл конкурс на должность директора Одесского художественного музея. Переехал. 4 сентября 2019 года Одесский областной совет по инициативе депутата от "Оппозиционного блока" досрочно расторгнул контракт с директором Одесского художественного музея. Ройтбурд обжаловал это решение. Суды продолжались до 18 декабря, когда новоизбранный Одесский облсовет отменил решение о его увольнении.

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Основал Клуб Маразли - общественную организацию, членом которой может стать каждый, кто внесет 30 тыс. грн в год на поддержку музея.

Подарил президенту Владимиру Зеленскому носки, подобные изображенных на одной из его картин из серии "Хроники чумного года".

На местных выборах в октябре 2020-го прошел в Одесский областной совет от партии "Европейская солидарность".

Жил с женой в гражданском браке. Дочь от первого брака Бетти тоже художница, живет в Нью-Йорке.

Александр Ройтбурд - не только один из основных художников "Украинской новой волны", но и во многом ее создатель. Успех к художнику пришел сразу. Уже в Республиканской молодежной выставке 1987 в году в Киеве, с которой и началась "перестройка" в украинском искусстве, 26-летний Ройтбурд стал одной из "звезд". Произведения Ройтбурда наиболее полно среди художников его поколения вписываются в постмодернистскую модель искусства, увлеченной цитатами, свободным эклектизмом, сочетанием "высокого" и "низкого, классического и популярного. Но важно и другое - они втягивают в ее круг и местные, региональные проблемы. Позже, в 1990-х годах, Ройтбурд сам стал организатором выставок современного искусства, превратив Одессу на несколько лет в самый живой и интересный художественный центр Украины.

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