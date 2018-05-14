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понедельник, 14 мая 2018 08:09

Ульяна Супрун дала совет по правильной осанке

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Ульяна Супрун дала совет по правильной осанке
Правильная осанка реально влияет на здоровье. Фото - SvitPPT

Правильная осанка реально влияет на здоровье и поэтому, когда родственники говорят вам выпрямиться, лучше их послушаться. Плохая осанка приводит к более быстрому износу суставов и связок и делает некоторые органы, как легкие, менее эффективными. Об этом в Facebook написала в. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Она объяснила, что то как вы держитесь, когда стоите или сидите, является основой для каждого движения и определяет то, как тело приспосабливается к нагрузкам.

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"Они бывают разными, однако есть одна нагрузка, которую мы все без исключения чувствуем постоянно - гравитация. И если ваша осанка нарушена - мышцы вынуждены работать больше, чтобы удерживать вас вертикально. Отдельные мышцы постепенно становятся менее гибкими, другие - слабее", - сообщила Супрун.

Врачи и уполномоченные лица, которые подписывают декларации о выборе врача в медицинских учреждениях, не имеют права вносить в систему персональные данные украинцев без ведома и подписи пациента. Об этом заявила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

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