Укрзализныця запустила ретро-поезд: цена билетов и маршрут

Ретро-поезд, который будет курсировать во Львовской области с 1 по 9 января. Фото: Львовская зализныця

В первый день нового 2022 года, а также 2, 3, 8 и 9 января по маршруту Львов – Брюховичи – Львов будет курсировать ретро-поезд.

Об этом сообщила пресс-служба Львовской железной дороги в Facebook.

"Новогодне-рождественский подарок приготовил для львовян и гостей города региональный филиал "Львовская железная дорога". По маршруту Львов – Брюховичи – Львов будет курсировать ретро-поезд в составе паровоза серии Эр №797-86 и двух пассажирских вагонов", – говорится в сообщении .

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В указанные дни праздничный поезд будет отправляться с восточной стороны первого перрона Львовского вокзала в 12:35 и 15:00. Будет прибывать в Брюховичи в 13:00 и 15:25 соответственно. Обратно паровоз будет отправляться в 14:00 и 16:25 и прибывать во Львов в 14:25 и 16:50.

Стоимость билета составляет: для взрослых – 54 грн, для детей – 40 грн 49 коп. Проездные документы на путешествие праздничным ретро-поездом можно будет приобрести в отдельной кассе пригородного кассового зала Львовского главного вокзала", - добавили в железной дороге.

В случае возникновения вопросов по курсированию ретро-поезда, можно обращаться по номерам 0(32) 226 20 68 или 0(32) 226 15 94.

25 декабря Укрзализныця запустила экспресс из Львова в Карпаты. "Буковельский экспресс" будет ездить по маршруту Львов - Ясиня - Львов. Из Львова поезд будет отправляться в 6:40 и прибывать на конечную станцию ​​Ясиня в 12:25.