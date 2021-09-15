Укрзализныця запускает новый поезд: куда и как будет курсировать

Поезд Киев - Гайворон заработает с 5 октября. Фото: УНИАН

С 5 октября этого года Укрзализныця запускает региональный поезд №795/796 Киев - Гайворон, Кировоградская область.

Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Из Киева поезд будет отправляться по вторникам, пятницам и воскресеньям в 14:41, прибывать в Гайворон в 00:11. Из Гайворона он будет отправляться в понедельник, среду и субботу в 01:10 с прибытием в столицу в 10:52.

Поезд будет проходить через станции Казатин-1, Винница, Гуменное, Вороновица, Фердинандивка, Войтовцы, Немиров, Сажки, Каролина, Самчинцы, Семенки, Ситковци, Криштоповка, Гайсин, Зятковцы, Антоновка, Дукля, Орлик, Генриховка, Джулинка и Ставки.

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Укрзализныця представила обновленные плацкартные вагоны на выставке подвижного состава в Киеве. В новых вагонах есть шторы, которые отделяют определенные места. У каждого места есть розетка и светильник. Обустроили специальное отверстие для подачи свежего воздуха. Вверху установили экран с кнопкой вызова проводника и демонстрации скорости поезда и карты местности.