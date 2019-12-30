Укрзализныця закупит 40 американских локомотивов

Локомотивы должны поступить в 2020 году. Фото: Facebook

Укрзализныця закупит у американской компании Wabtec (GE Transportation) 40 локомотивов TE33AC.

Соответствующее соглашение уже подписали, сообщил глава правления Укрзализныци Евгений Кравцов в Facebook.

"Новый подвижной состав значительно улучшит работу на теплотяге и улучшит в целом операционную деятельность компании. Первая партия локомотивов, их было 30, уже успешно работает и демонстрирует свою эффективность. Они выполняют около 20% всей грузовой работы. По нашим подсчетам, в 2019 году только благодаря локомотивам GE мы сэкономили на топливе около 100 млн грн", - сказано в сообщении.

Как отмечается на сайте Укрзализныци, на 40 локомотивов нужно 150 млн долларов.

Глава УЗ отмечает, что в General Electric предложили привлекательные условия, сейчас они проходят финальное согласование.

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Сервисное обслуживание будет касаться локомотивов как первой, так и второй партии.

"После поставки всех 30 локомотивов TE33AC первого заказа в марте 2019 мы вели переговоры о форме и стоимость сервисного обслуживания этих локомотивов ... Сейчас мы вышли на финальную стадию, когда мы понимаем, какой сервис хотим получить, и есть понимание коммерческих условий этого сервиса", - сказал Кравцов.

Кабмин Украины запустил пилотный проект относительно частной локомотивной тяги. Теперь частным железнодорожным перевозчикам разрешат пользоваться общегосударственной железнодорожной инфраструктурой.