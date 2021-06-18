Укрзализныця создала сайт о самых больших музыкальных фестивалях этого лета в Украине

В Украину возвращаются музыкальные фестивали. Фото: ShutterStock

Укрзализныця запустила сайт, который объединяет все самые масштабные фестивали Украины.

Отныне каждый желающий сможет одновременно выбрать интересное мероприятие и узнать, какими поездами лучше добраться до локации, сообщает пресс-служба Укрзализныци в фейсбуке.

На сайте можно найти информацию о музыкальных событиях и датах проведения. Платформа предлагает приобрести билеты на поезд, чтобы быстро и комфортно добраться на выбранный фестиваль.

"Заходите, выбирайте самый интересный для вас фестиваль и заодно смотрите, которыми поездами Укрзализныци можно добраться места проведения", - отмечается в сообщении.

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Укрзализныця назвала самые популярные направления среди украинцев.