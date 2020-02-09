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воскресенье, 09 февраля 2020 23:36

"Укрзализныця" разрешила использовать электронные удостоверения

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&quot;Укрзализныця&quot; разрешила использовать электронные удостоверения
"Укрзализныця" разрешила использовать электронные документы. Фото: 112 канал

"Укрзализныця" позволила использовать цифровое водительское удостоверение в поездах.

"Национальный перевозчик грузов и пассажиров идет в ногу со временем и диджитализируется", сообщается на Facebook-странице правительственного приложении "Действие".

Цифровое водительское входит в перечень документов, удостоверяющих личность. Теперь пассажир при посадке в поезд показывает электронный документ в "Действия", а сотрудник "Укрзализныци" проверяет его подлинность", - говорится в сообщении.

По словам авторов приложения, пользования скриншотом с "Действия" невозможна, ведь важна дата последнего обновления документа. Если в водительских удостоверениях нет фото или есть другие технические проблемы, документ - недействителен.

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6 февраля украинская власть презентовала мобильное приложение "Действие". Сейчас в нем работают электронное водительское удостоверение и свидетельство для регистрации автомобиля.

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