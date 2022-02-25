Укрзализныця работает. Как изменилось расписание движение поездов

Регулярные пассажирские рейсы не заходят в Херсон, Конотоп и пограничные города на востоке страны. Фото: Ukrzaliznytsia

Укрзализныця работает. Маршруты поездов меняют в зависимости от боевых действий. Также поездами эвакуируют граждан. Для украинцев, которые поездами следуют в Польшу, упростили правила.

"Низка поездов будут направляться в обход участка Харьков — Купянск. Это №45/46 Ужгород — Лисичанск, №132/131 Жмеринка — Лисичанск, №20/19 Киев — Попасная.

Поезд №44 Ивано-Франковск — Чернигов пока направляется к станции Киев", - сообщают в УЗ.

С сегодняшнего дня польская сторона освобождает от карантина пассажиров из Украины, даже если у них нет теста на COVID-19. В связи с общей мобилизацией, госграницу не смогут пересечь мужчины в возрасте 18-60 лет. Это касается и утренних поездов на Перемышль, отмечают в УЗ.

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Не курсирует "Слобожанский экспресс" №888/887 Попасная – Харьков и №885/886 Харьков – Ворожба. Также изменили маршрут курсирования поездов №67 Киев — Варшава, №95 Киев — Рахов, №43 Киев — Ивано-Франковск, №235 Киев — Ужгород, №97 Киев — Ковель с движением безопасным участком Киев — Фастов — Житомир — Коростень.

Поезда №91 Киев — Львов и №15 Харьков — Рахов будут курсировать по маршруту через Киев — Фастов — Казатин — Шепетовку — Здолбунов.

То же в обратном направлении касается поездов №2 Ивано-Франковск — Константиновка, №18 Ужгород — Рахов и №706 Перемышль — Киев.

Регулярные пассажирские рейсы пока не заходят в Херсон, Конотоп и пограничные города на востоке страны. Эвакуация продолжается.