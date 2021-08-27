Укрзализныця показала новые плацкартные вагоны

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Укрзализныця представила обновленные плацкартные вагоны на выставке подвижного состава в Киеве.

В новых вагонах есть шторы, которые отделяют отдельные места, сообщает Styler.

У каждого места есть розетка и светильник. Обустроили специальное отверстие для подачи свежего воздуха. Вверху установили экран с кнопкой вызова проводника и демонстрации скорости поезда и карты местности.

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Это прототип поезда, решение о его введении в эксплуатацию будут принимать позже.

От 17 августа Укрзализныця повысила тарифы на грузовые перевозки. Хотя эти изменения планировали ввести 1 сентября. Тарифы на железнодорожные перевозки начали двухэтапный цикл повышения, в результате которого вырастут на 30%, сообщает УЗ.