Укрзализныця планирует повысит цены для пассажиров

Тарифы на пассажирские перевозки планируют перечислить с 1 марта. Фото: unsplash

В следующем году Укрзализныця планирует получить 7,76 млрд грн доходов от пассажирских перевозок. Компания хочет повысить на них тарифы с 1 марта.

Это на 43,6% выше плана-2020 и почти вдвое больше ожидаемого результата текущего года, пишет "Интерфакс-Украина".

"В 2021 году предусмотрена индексация тарифов на перевозку пассажиров во внутреннем сообщении с 1 марта на 2% ежемесячно. Дополнительные доходы составят 557,9 млн грн", - отмечается в финплане компании.

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В компании отмечают, что наибольший рост административных расходов предусмотрен за счет увеличения расходов на оплату труда и отчислений на социальные мероприятия.

Укрзализныця в 2021 году планирует получить 3,53 млрд грн чистой прибыли по сравнению с плановым показателем в 0,07 млн грн в 2020 году при сокращении выручки на 3,2%. При этом выручка в 86,50 млрд грн, запланированная на 2021, на 15,4% больше, чем ожидаемый результат 2020 года.

4 дополнительных поезда на зимние праздники назначила Укрзализныця. Добавили маршруты №143/144 Киев - Ивано-Франковск - Ворохта; №149/150 Полтава - Ворохта и №129/130 Кременчуг - Ивано-Франковск; №134/133 Николаев - Рахов.