Укрзализныця отзывает вагоны для уборки останков погибших россиян: враг не забирает свои тела

Укрзализныця отзывает вагоны-рефрижераторы из-за решения России не уносить тела российских военных. Фото: УЗ

Укрзализныця отзывает вагоны-рефрижераторы, которые раньше выделили для сбора останков погибших российских солдат.

Россия тела своих погибших воинов не забирает. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Заместитель министра обороны России Криворучко дал распоряжение "хоронить тела российских солдат в братских могилах или уничтожать на месте". Так Россия провожает своих безымянных сыновей. Ради "победной" пропаганды они готовы лишить матерей даже возможности похоронить тела", - написал глава Укрзализныци Александр Камышин.

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Ранее 20 вагонов-рефрижераторов отправили на станции Фастов, Одесса-Застава, Подольск, Мерефа и Запорожье.

"Вагоны простояли на указанных станциях трое суток, но тела российских солдат в них так и не начали грузить. Наверное, глупо было ожидать человечного отношения к останкам тел своих воинов от армии, бомбящей мирных жителей", - написал Камышин.

Он также подчеркнул, что Укрзализныця готова поставить вагоны-рефрижераторы снова, как только Россия будет готова забрать тела своих солдат и вернуть их семьям.

24 февраля в четыре утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.