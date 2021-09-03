Укрзализныця обновляет движение в Авдеевку, которую неделю назад обстреляли оккупанты

Укрзализныця снова будет ездить в Авдеевку. Фото: Укринформ

С 4 сентября восстанавливается обычное движение поездов, следующих в Авдеевку.

Поезда №136/135 Киев - Авдеевка, №825/826 Днепр - Авдеевка и пригородные поезда возвращаются к обычному графику движения, сообщает Укрзализныця в Telegram.

Ограничение движения ввели еще 28 августа. Тогда российские боевики открыли огонь по городу.

До 3 сентября поезда, которые ранее ездили в Авдеевку, курсировали до Покровска, а пригородные поезда - до станции Очеретино.

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28 августа российско-оккупационные войска обстреляли гражданскую инфраструктуру Авдеевки, "Укрзализныци" пришлось частично ограничить движение поездов. Ранения получили 8 военнослужащих.