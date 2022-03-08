Укрзализныця обнародовала список эвакуационных поездов на 8 марта

Укрзализныця обнародовала перечень эвакуационных поездов на вторник, 8 марта. В частности, запланированы эвакуационные рейсы из Киева, Харькова, Запорожья, Днепра, Кривого Рога, Одессы и международные рейсы для эвакуации из Украины.

Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

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"В привычные времена это был бы удлиненный праздничный уик-энд, во время которого мы бы везли вас к морю или горам... Но это еще будет, а сейчас имеем еще более важную миссию: #дорога_жизнь для тех, кто железной дорогой спасается от выстрелов над головой", - говорится в сообщении.

8 марта сообщения по основным станциям будут выглядеть следующим образом:

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24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.