Укрзализныця назначит более 30 поездов в летний период

В компании начали подготовку к летнему сезону. Фото: uz.gov.ua

Укрзализныця планирует назначить 30 поездов на наиболее популярных направлениях в летний сезон.

Сейчас продолжаются активные подготовительные работы. Об этом сообщает прессслужба перевозчика.

В компании планируют сделать такие маршруты, по которым пассажиры из разных регионов страны смогут добраться до курортных мест без пересадок.

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В частности, в азовском направлении будет курсировать поезд Киев-Бердянск. Из Львова можно будет добраться в Новоалексеевку и Бердянск из Донецка, Харькова - в Одессу.

Также Укрзализныця обещает создание удобных маршрутов между крупными городами, в частности - пустить поезда прямого сообщения Харьков-Днепр, Кривой Рог-Одесса.

Укрзализныця с весны начнет поднимать цены на билеты. Будут расти в цене билеты с марта-апреля, это продлится до конца года.