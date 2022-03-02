Укрзализныця назначает новые поезда для эвакуации: измененный график

Укрзализныця назначила 2 марта дополнительные эвакуационные рейсы в Тернополь, Львов, Трускавец, Ужгород из Харькова, Киева, Днепра и Запорожья.
В среду назначили также дизель-поезда, курсирующие по маршруту Львов – Ковель – Ягодин – Хелм и обратно, сообщает пресс-служба перевозчика.
"Из Харькова в Тернополь отправится двухэтажный поезд Skoda City Elephant. Отправка поезда с Южного вокзала в 14:30. Еще один эвакуационный скоростной экспресс "Харьков - Львов" запланировано на 17:00. Поезд № 7614/7615 Львов-Ковель-Ягодин-Хелм будет отправляться из Львова в 14:00. Посадка в дизель-поезда будет происходить в порядке живой очереди. Предпочтение будет отдаваться женщинам, детям и пожилым людям", - говорится в сообщении.
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Также на 2 марта Укрзализныця назначает такие эвакуационные поезда:
- Днепр - Киев в 14:00;
- Днепр - Трускавец в 14:20;
- Запорожье - Ужгород в 14:45.
Дополнительный эвакуационный рейс Интерсити+ из Харькова в Тернополь отправится в 20:30. Дополнительный рейс Интерсити+ Дарница-Харьков - в 14:00. Из Киева в 16:41 также отправится дополнительный эвакуационный рейс № 747 Киев-Тернополь.
График регулярных рейсов по основным станциям на 2 марта включает рейсы со станции Киев:
№ 114, 142 ЛИМАН - ЛЬВОВ 13:34;
№ 749 КИЕВ ПАС - ИВАНО-ФРАНКОВСК 14:07;
№ 769 КИЕВ ПАС - КАМЕНЕЦ-ПОДОЛЬСКИЙ 14:25;
№ 055 КИЕВ ПАС - РАХОВ 15:02;
№ 013 КИЕВ ПАС - СОЛОТВИНО 17:12;
№ 740 КИЕВ ПАС - КР.РОГ ГОЛ 17:22;
№ 790 КИЕВ ПАС - КРОПИВНИЦКИЙ 17:42;
№ 792 КИЕВ ПАС - КРЕМЕНЧУГ 17:42;
№ 081 КИЕВ ПАС - УЖГОРОД 18:30;
№ 067 КИЕВ ПАС - ВАРШАВА ВС 18:48;
№ 044 КИЕВ - ИВАНО-ФРАНКОВСК 19:06;
№ 095 КИЕВ ПАС - РАХОВ 19:48;
№ 029 КИЕВ ПАС - УЖГОРОД 20:05;
№ 049 КИЕВ ПАС - ТРУСКАВЕЦ 20:12;
№ 059 КИЕВ ПАС - ЧОП 20:21;
№ 057 КИЕВ ПАС - ВОРОХТА 20:21;
№ 038 КИЕВ ПАС - ЗАПОРОЖЬЕ 21:07;
№ 105 КИЕВ ПАС - ОДЕССА ГОЛ 21:15;
№ 097 КИЕВ ПАС - КОВЕЛЬ 21:22;
№ 076 КИЕВ ПАС - КРИВОЙ РОГ ГОЛ 21:28;
№ 130 КРЕМЕНЧУГ - ВОРОХТА 22:03;
№ 149 ПОЛТАВА - ЧЕРНОВЦЫ 22:03;
№ 017 ХАРЬКОВ - УЖГОРОД 22:10;
№ 007 КИЕВ ПАС - ЧЕРНОВЦЫ 22:22;
№ 091 КИЕВ ПАС - ЛЬВОВ 22:37;
№ 046 КРАМАТОРСК - УЖГОРОД 22:47;
№ 080 КИЕВ ПАС - ДНЕПР-ГОЛ 23:05;
№ 771 КИЕВ ПАС - ХМЕЛЬНИЦКИЙ 23:46;
№ 139 КИЕВ ПАС - КАМЯН-ПОД 23:59.
Расписание движения поездов по станции Харьков в сутки 2 марта выглядит следующим образом:
№ 046 КРАМАТОРСК - УЖГОРОД 12:36;
№ 723 ХАРЬКОВ - ЛЬВОВ 17:00;
№ 114, 142 ЛЬВОВ - ЛИМАН 14:39;
№ 015 ХАРЬКОВ-ПАС - РАХОВ 15:09;
№ 795 ХАРЬКОВ-ПАС - ДНЕПР-ГОЛ 19:27;
№ 021 ХАРЬКОВ-ПАС - ТРУСКАВЕЦ 20:15;
№ 007 ХАРЬКОВ-ПАС - ОДЕССА ГОЛ. 21:43;
№ 045 УЖГОРОД - КРАМАТОРСК 22:40.
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Кроме того, со станции Чоп до Захони (Венгрия) продолжает курсировать ежедневно девять пар поездов венгерского формирования.
"Сегодня состоится эвакуационный рейс с вокзала города Чоп в Чехию. Подвижной состав предоставлен чешским перевозчиком. Поезд будет делать остановки по территории Словакии и Чехии, следует через Кошице, Остраву и Прагу. Отправление 16:40, однако таможенный контроль следует пройти до 15:30. Посадка на поезд осуществляется по заграничного паспорта. Проезд бесплатный", - отмечают в УЗ.
С железнодорожной станции Чоп ходят каждые три часа регулярные поезда Чоп-Захонь, что в Венгрии. На железнодорожных вокзалах организовано питание и медицинская помощь. Посадка осуществляется при наличии билета и паспорта.
Сообщение Львов-Перемышль обеспечено челночными рейсами электричек в течение дня, а также поездом № 35/36 Одесса-Перемышль, который следует через Львов. Сообщение Львов-Хелм отправляется в 13:30.
Начиная со 2 марта этого года и до отдельного распоряжения поезд будет курсировать через Чоп-Пассажирский с остановкой на этой станции. Поезд будет отправляться из Львова ориентировочно в 16:50 и будет курсировать по расписанию до станции Батево, прибытие в Ужгород в 22:34.
Напомним, что по состоянию на сегодня на Закарпатье оперативно можно пересечь границу со странами ЕС. Пешие переходы КПП с двумя странами ЕС не загружены. Ко всем КПП от вокзалов организованы бесплатные трансферы. Все страны ЕС, граничащие с Украиной, впускают при наличии паспорта гражданина Украины.
Обращаем внимание пассажиров, что посадка на эвакуационные рейсы Укрзализныци является приоритетной для пассажиров с приобретенным билетом. Проезд регулярными рейсами в направлениях, не обеспечивают эвакуацию пассажиров с линии огня, осуществляется на общих условиях проезда. График может варьироваться в зависимости от оперативной ситуации, кроме того Укрзализныця будет добавлять эвакуационные рейсы по мере необходимости.
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