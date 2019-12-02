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понедельник, 02 декабря 2019 16:22

Укрзализныця анонсировала постоянное повышение цен на билеты

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Укрзализныця анонсировала постоянное повышение цен на билеты
В 2020 году убытки от пассажирских перевозок могут составить 14,3 млрд грн. Фото: ТСН

На протяжении 2020 года Укрзализныця ежемесячно будет поднимать на 2% стоимость билетов на поезд.

Повышение тарифов планируется осуществлять поэтапно - ежемесячно, начиная с 1 марта по 31 декабря 2020 года во всех категориях вагонов, кроме 1-го класса поездов Интерсити+.Так, цены на железнодорожные билеты вырастут в 2020 году на 22%, сообщает пресс-служба УЗ.

Также железнодорожники жалуются, что пассажирские перевозки остаются убыточными для компании и финансируются за счет перекрестного субсидирования из доходов от грузовых перевозок.

УЗ прогнозирует, что в 2020 году убытки от пассажирских перевозок могут составить 14,3 млрд грн.

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8 ноября началась продажа железнодорожных билетов из оккупированного Крыма в Москву и Санкт-Петербург.

Их продают во всех железнодорожных кассах на территории полуострова. Компания "Гранд сервис экспресс" сообщила, что первый поезд из Санкт-Петербурга до оккупированного Севастополя отправится 23 декабря. Время в пути - 43,5 ч. Уже 24 декабря отправится первый поезд из Москвы в оккупированный Симферополь, время в пути которого должно составлять 33 часа.

Минимальная стоимость ЖД билетов на поезда из Москвы до Симферополя в вагоне купе-2966 рублей, из Санкт-Петербурга до Севастополя в плацкарте-3500 рублей.

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Дата
02
декабря

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