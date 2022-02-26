"Укрзалізниця" отправляет поезда во время комендантского часа

"Укрзалізниця" не останавливает работу в комендантское время. Фото: Фейсбук

Посадка на поезда и их отправка длятся даже в комендантский час. Курсируют как эвакуационные бесплатные рейсы, так и регулярные, сообщает "Укрзалізниця".

"Посадка на эвакуационные рейсы для пассажиров бесплатна и осуществляется в порядке живой очереди. Приоритет предоставляется детям, женщинам и пожилым людям. При наличии мест, сесть в поезд могут все остальные пассажиры", - говорится в сообщении.

Гражданам рекомендуют внимательно слушать объявления на вокзалах и ждать следующего эвакуационного поезда.

Другие поезда двигаются по стране, но из-за уменьшения скорости и остановок у блок-постов в случае необходимости график движения меняется.

"Посадка на поезда и их отправка продолжаются даже в комендантский час", - отмечают в УЗ.

В Украине идет эвакуация граждан из городов, где продолжаются боевые действия.