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среда, 05 августа 2020 13:01

Укрпочта запускает еще 500 передвижных отделений

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Укрпочта запускает еще 500 передвижных отделений
Услуги Укрпочты должны стать более комфортными для людей. Фото: Игорь Смелянский в Facebook

Кроме Черниговской области, Укрпочта запускает 500 передвижных отделений в шести регионах Украины.

Программу введут в Киевской, Одесской, Херсонской, Черкасской, Черновицкой областях и на Закарпатье, сообщил гендиректор компании Игорь Смелянский.

Таким образом, услуги компании должны стать более комфортными для людей.

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"Таких машин планируется 2 тыс. единиц. Это продолжение стратегии более комфортных услуг для людей в пределах Украины. Такие автомобили будут ехать в каждый населенный пункт, в отдаленные хутора, села, где живет меньше сотни человек. И чем больше населенный пункт, тем чаще такие автомобили будут приезжать, если там нет отделения", - прокомментировал запуск премьер-министр Денис Шмыгаль.

Автомобиль Укрпочты, доставлявший корреспонденцию по маршруту Лубны - Лохвица, взорвали утром 7 июля. В результате взрыва двое сотрудников Укрпочты получили телесные повреждения. Нападавшие забрали табельный пистолет, телефоны, сумку с деньгами и скрылись с места преступления.

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