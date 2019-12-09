Укрпочта разгребает миллион посылок, которые украинцы заказали в "черную пятницу"

techtoday.in.ua Укрпочта получила миллион посылок украинцев, которые заказали товары в "черную пятницу"

В аэропорт "Борисполь" прилетел борт Boeing 747 с почти миллионом посылок, которые украинцы заказали на "черную пятницу".

"В течение всей этой недели волонтеры из центрального офиса и Киевской дирекции, а также привлечены компании по аутсорсингу, продолжат помогать разбирать завалы, а коллеги в Полтаве, Одессе и Львове из-за перенаправления потоков помогут это сделать эффективнее", - написал глава "Укрпочты" Игорь Смелянский .

Глава "Укрпочты" также отметил, что сейчас в компании способны оформлять мелкие пакеты на экспорт изо дня в день, посылки - за 2-3 дня. Сейчас в "Укрпочте" работают также над сокращением сроков оформления посылок, получаемых из других стран.

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За время распродаж "черной пятницы" украинцы приобрели товаров на 1,3 млрд грн. Оплатили 4,5 млн различных покупок банковской картой. Расходы в день распродаж были в 10 раз больше, чем обычно. Кроме того, украинцы на распродажах оставили на 37% больше денег, чем в прошлом году.