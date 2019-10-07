Украину укрыло снегом

Фото: rivne_1283

В Украине заснежило. В Ровенской области утром сыпала крупа, а потом пошел пушистый снег. Крыши, деревья и цветы покрыло снегом, но через несколько часов все растаяло.

Первый снег выпал и на Волыни. В Луцке почувствовали сильное похолодание, сообщает ТСН.

В Карпатах время от времени пролетают снежинки. Снегопад, который накрыл горы на выходные, уже прекратился. Но высокогорье белое, толщина снежного покрова достигает 25 см и не тает, потому что держится легкий мороз.

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Спасатели предостерегают экстремалов воздержаться в эти дни от походов в горы. Поскольку при такой переменчивой погоде даже опытным путешественникам легко заблудиться.

Ночью заморозки накрыли всю Украину и, по прогнозам синоптиков, продержатся как минимум до среды. Самая низкая температура будет на севере, западе и центре. А ночью столбики термометров будут опускаться до -3.

С середины недели температура пойдет вверх. Правда, начнутся дожди, которые также будут идти несколько дней. На юге и востоке уже традиционно будет теплее. Днем в отдельных областях температура будет достигать 14 градусов, а под конец недели - до 17.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Rivne 1283 (@rivne_1283) 7 Окт 2019 в 12:28 PDT

Сегодня в львовских школах, больницах и детсадах дали первое тепло. Ранее в Киевской городской администрации заявили, что столица готова к отопительному сезону.