Украину поделят на карантинные зоны

Кабмин до 18 февраля должен одобрить постановление о новых зонах адаптивного карантина. Фото: 24tv.ua

Постановление о новых зонах адаптивного карантина должен одобрить до 18 февраля Кабинет министров Украины.

Согласно проекту, будет четыре зоны: "красная", "желтая", "оранжевая" и "зеленая". Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Желтая" зона предусматривает ограничения, которые действуют сейчас. Ограничение "красной" зоны - это ограничения, что были введены во время зимнего локдауна. Их будут вводить, если 2 из 5 определенных показателей будут держаться 3 дня подряд. Речь идет о загруженности в регионе (области) коек с кислородом более чем на 65%; количество госпитализаций - более 60 на 100 тыс. населения в течение 7 дней; рост числа госпитализаций в регионе более чем на 50% за неделю; количество ПЦР-тестов за 7 дней - не менее 300 на 100 тыс. населения; коэффициент выявления случаев среди протестированных - более 20%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Когда Украина получит вакцину AstraZeneka

Если в течение 5 дней будет держаться только один показатель, то регион переходит в "оранжевую" зону.

"Зеленая" зона будет вводиться в случае достижения двух показателей: уровень заболеваемости ОРЗ не менее чем в 13 областях не превышает 50% от эпидпорога, предусмотренного для этой области; коэффициент выявленных случаев не превышает 5%.

За последние сутки в Украине обнаружили 5182 новых больных коронавирусом. Из них детей - 330, медработников - 226. Всего, по состоянию на утро 13 февраля, имеем 1 268 049 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 24 285 летальных. 111 пациентов умерли за последние сутки. Преодолели болезнь 1 112 299 пациентов, из них за последние сутки - 6144.