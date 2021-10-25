Украину оставят в списке безопасных для ЕС стран - СМИ

ЕС и на этой неделе не исключит Украину из "зеленого" списка. Фото: pixabay.com

Евросоюз на этой неделе планирует оставить Украину в перечне безопасных для путешествий стран.

В этом списке страны, для граждан которых государствам-членам ЕС рекомендовано открыть границы, сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йовзяк в Twitter.

"Похоже, на этой неделе Украина останется в списке безопасных третьих стран по Covid-19. Но ситуация будет отслеживаться, и новое предложение может появиться позже на этой неделе", - написал он.

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На прошлой неделе Йозвяк заявил, что Украину планируют исключить из "зеленого" списка из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Однако после просмотра списка, Украина в нем осталась.