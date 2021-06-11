Украину неделю будут заливать дожди. Где больше всего

11-18 июня в Украине будет держаться теплая погода. В большинстве областях воздух будет прогреваться до +26°С. Теплее всего будет на Востоке и Юге страны. Там столбики термометров будут достигать +28°С.
При этом, по прогнозу Укргидрометцентра, практически во всех регионах возможны кратковременные дожди, местами с грозами. Порывы ветра будут достигать 5-10 м/с.
Gazeta.ua предлагает подробнее ознакомиться с прогнозом погоды на ближайшие семь дней.
ЗАПАД
11 июня - переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем умеренные кратковременные дожди, местами грозы. Температура воздуха ночью +10...15°С, днем +21...26°С, на Прикарпатье - +18...23°С.
12 июня - переменная облачность. Небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Температура воздуха ночью +9...14°С, днем +21...26°С.
13 июня - облачно с прояснениями. Небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха ночью +9...14°С, днем +18...23°С.
ВОСТОК
11 июня - переменная облачность. Ночью и днем местами небольшой дождь и грозы. Ночью +10...15°С, днем +19...25°С.
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12 июня - переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь. Температура воздуха ночью +10...15°С, днем +23...28°С.
13 июня - переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью +10...15°С, днем +23...28°С.
ЦЕНТР
11 июня - переменная облачность. Ночью и днем умеренные кратковременные дожди, местами грозы. Температура воздуха ночью +10...15°С, днем +19...25°С.
12 июня - переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами гроза. Температура воздуха ночью +11...16°С, днем +21...26°С.
13 июня - переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью +11...16°С, днем +21...26°С.
СЕВЕР
11 июня - переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь, днем умеренные кратковременные дожди, местами грозы. Ночью +10...15°С, днем +19...25°С.
12 июня - переменная облачность. Небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Температура воздуха ночью +11...16°С, днем +21...26°С.
13 июня - переменная облачность. Небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Температура воздуха ночью +11...16°С, днем +21...26°С.
ЮГ И КРЫМ
11 июня - переменная облачность. Ночью сухо, днем умеренные кратковременные дожди, местами грозы. Температура воздуха ночью +11...16°С, днем +21...26°С.
12 июня - переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью +11...16°С, днем +23...28°С.
13 июня - переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью +11...16°С, днем +23...28°С.
КИЕВ
11 июня - переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь, днем умеренный кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью +13...15°С, днем +21...23°С.
12 июня - переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь. Температура воздуха ночью +14...16°С, днем +23...25°С.
13 июня - переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь. Температура воздуха ночью +14...16°С, днем +23...25°С.
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 14 - 18 ИЮНЯ
14-15 июня преимущественно без осадков, лишь днем 14 числа в южной и восточной части небольшие кратковременные дожди, грозы.
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16 июня ночью в западных и северных областях, днем в Украине, кроме севера, кратковременные дожди с грозами.
Температура ночью +10...16°С, днем +22...28°С, в западных областях +19...24°С.
ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТИ О ПОГОДЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 100 ЛЕТ
Самую низкую температуру, +2°C, зафиксировали 11 июня 1982 году в Киеве. Наивысшую, +36,5°C, в 2009 году в Херсоне.
Шквальный ветер был 1973 года в Ромнах Сумской области. Достигал скорости 28 м/с.
Сильный град прошел в 2005-м в Днепропетровске и Новомосковском районе. В диаметре достигал 40 мм.
В 2001 году в Брусиловском и Коростышевский район Житомирской области пронесся смерч.
С начала июня Украину накрыли дожди с грозами. Будут идти почти каждый день во всех областях до середины месяца. Ливни больше всего затопили Житомир, Херсон, Днепр, Харьков.
7 июня в Херсоне вода залила улицы и подъезды многоэтажек. Образовались пробки. В Харькове прошел дождь с градом. Больше всего пострадали Холодногорский и Шевченковский районы. В Днепре сильные ливни были 2-3 июня. Вышла из берегов река Гнилая Киш. Залила несколько сотен жилых домов и дворов.
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