Украину накроют осадки

Погода 27 декабря. Фото: "НП".

Украина сегодня окажется среди различных фаз осадков, поэтому при подобной ситуации прогноз давать непросто.

"Ведь где-то чуть качнется температурный маятник и уже дождь перебежит в лагерь мокрого снега", - отмечает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Наибольшая вероятность снега в западных областях Украини.Температура течение дня 0 + 3 градуса.

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На остальной территории - дождь или туман. Температура воздуха 2 + 5 градусов, в южных и восточных регионах + 4 + 8 градусов.

Ветер северо-западный, порывистый.

В Киеве 27-го декабря дождь. Максимальная температура воздуха +2 градуса..Мистами дождь может перейти в мокрый снег.

"До конца недели влажная погода в Украине удержится - периодически дождь и мокрый снег, похолодает до небольших` минусов`. А 31 декабря - 1 января снова ожидается потепление", - говорит Диденко.

На новогоднее угощение украинцы готовы потратить в среднем почти 1400 грн. 67% украинцев встретят Новый год дома, согласно данным опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива и Центром Разумкова.