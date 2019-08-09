Украину накроют грозы и шквалы

В Украине пройдут грозы. Фото: РБК-Украина.

Погода в пятницу, 9 августа, будет неблагоприятной.

Синоптики прогнозируют настоящую грозовую стихию для жителей страны, свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Локальные грозы с шквальным ветром и дождями пройдут по всей стране. Сухо будет в аннексированом Россией Крыму.

Синоптики также прогнозируют снижение температуры. На севере и западе от +24 до +27 тепла. На Закарпатье ожидается +27...+ 29 градусов.

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В остальной части страны в пятницу будет достаточно жарко - от +26 до +31 градусов тепла.

В Киеве 9 августа также возможны локальные грозовые дожди. Температура воздуха будет колебаться в пределах +25 ...+27 градусов.

Вторая половина августа не порадует жарой. Синоптики рассказали, какой температуры ждать в конце лета.