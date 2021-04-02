Украину накроют дожди

Сегодня в Украине будут дожди. Фото: Сегодня

На большинстве территории Украины днем и ночью ожидаются осадки.

Некоторые регионы непогода обойдет стороной, там будет тепло и солнечно, свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

На Луганщине ночью еще будут небольшие морозы, в остальных областях – выше нуля.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 2 градусов мороза до 8 тепла. Днем по стране ожидается от 8 до 15 тепла, сильнее всего воздух прогреется на юго-востоке Украины.

Дожди пройдут в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Киевской, Черниговской, Кировоградской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Одесской и Николаевской областях.

В Киеве ожидается дождливый день, ночью температура воздуха будет около 7 градусов тепла, днем потеплеет до 8-10 градусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: До +19, но местами дожди: какие регионы накроет непогода

2-й месяц весны принесет тепло. Средняя месячная температура воздуха в апреле составит 7 ... 11С°.