Украину накроют дожди и похолодание

В Херсоне во вторник днем +15°С. Фото: pixabay.com

13 апреля в Украине ожидаются дожди и похолодание. Осадки накроют Львовщину, а также часть центральных и северных областей.

Холоднее всего будет в Одессе и во Львове, сообщает "УНИАН". Температура прогнозируется не выше +11°С.

В Киеве сегодня облачно, температура воздуха днем будет достигать +13°С.

В Луцке, Тернополе и Хмельницком будет облачно с прояснениями, воздух днем прогреется до +18°С.

В Ровно во вторник также облачно с прояснениями, днем до +19°С.

В Ивано-Франковске сегодня ожидается переменная облачность, температура днем в пределах +18°С.

В Черновцах во вторник-переменная облачность, днем +19°С.

В Виннице сегодня облачно с прояснениями, температура воздуха +7...17°С.

В Житомире также облачно с прояснениями, температура днем составит +15°С.

В Черкассах-облачно, днем воздух прогреется до +12°С.

В Кропивницкому сегодня облачно с прояснениями, возможен дождь, днем столбики термометров покажут +14°С.

В Полтаве также дождливо, температура воздуха +6...14°С.

В Херсоне во вторник днем +15°С и переменная облачность.

В Николаеве сегодня будет облачно с прояснениями, температура днем +13°С.

В Запорожье-дождь, температура в пределах +14°С.

В Сумах и Харькове сегодня также дождливо, температура воздуха +7...16°С.

В Днепре - облачно с прояснениями, дождь, температура ночью +5°, днем +13°.

В Симферополе во вторник будет облачно с прояснениями, дождь и +4...12°С.

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2021 года ожидаются 2 периода ретроградного Меркурия: с 30 мая по 23 июня и с 27 сентября по 18 октября. В такие периоды рекомендуют избегать серьезных начинаний, поездок и длительных путешествий.