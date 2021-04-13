Украину накроют дожди и похолодание

 
Ексклюзивы
1/5
Военный эксперт назвал причину паники вокруг российской техники
Военный эксперт назвал причину паники вокруг российской техники
Просмотров: 3429
В Украине в упадке общественный транспорт
В Украине в упадке общественный транспорт
Просмотров: 792
Зависимость детей от гаджетов: психолог рассказал о причинах
Зависимость детей от гаджетов: психолог рассказал о причинах
Просмотров: 315
Народ стал агресивнее. Вакцины боимся - о чем говорят на пустых станциях метро
Народ стал агресивнее. Вакцины боимся - о чем говорят на пустых станциях метро
Просмотров: 1062
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Просмотров: 2799
120-летние лампы и фонари с невероятными историями - как работает единственный в Украине музей электроламп
120-летние лампы и фонари с невероятными историями - как работает единственный в Украине музей электроламп
Просмотров: 1089
Весна опять откладывается. Ударят ночные морозы
Весна опять откладывается. Ударят ночные морозы
Просмотров: 918
Обстоятельства меняются. НАТО может принять под флаг Украину - эксперт
Обстоятельства меняются. НАТО может принять под флаг Украину - эксперт
Просмотров: 2646
Повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
Повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
1 Просмотров: 2052
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
Просмотров: 594
Фото
Все фото
6
13
5
4
4
Поставил на уши всю Россию: чемпион Чумак прокомментировал свой &quot;пламенный&quot; пост со сгоревшей Москвой
Поставил на уши всю Россию: чемпион Чумак прокомментировал свой "пламенный" пост со сгоревшей Москвой
Фотограф год снимал старый храм и зафиксировал редкое явление - впечатляющие фото
Фотограф год снимал старый храм и зафиксировал редкое явление - впечатляющие фото
Вид изнутри: показали лагерь войск РФ возле украинской границы
Вид изнутри: показали лагерь войск РФ возле украинской границы
В Чернобыльской зоне показали хищника после спячки
В Чернобыльской зоне показали хищника после спячки
Вход в ОП &quot;зеркально&quot; украсили к 30-летию независимости
Вход в ОП "зеркально" украсили к 30-летию независимости
Видео
Все видео
"Васина колбасина" - автор "Рагу.лі" высмеяла "слугу" Вирастюка
"Васина колбасина" - автор "Рагу.лі" высмеяла "слугу" Вирастюка
Украинские полярники провели виртуальную экскурсию с антарктической станции
Украинские полярники провели виртуальную экскурсию с антарктической станции
"У ваты припекло" - Стерненко записал новый видеоблог
"У ваты припекло" - Стерненко записал новый видеоблог
Создали "стиральную машинку" для беспроводных наушников
Создали "стиральную машинку" для беспроводных наушников
Фермеры пасут свиней и коз на свалке с трупами животных: шокирующие кадры
Фермеры пасут свиней и коз на свалке с трупами животных: шокирующие кадры
Интервью
1/5
В Киеве может подорожать проезд - эксперт
В Киеве может подорожать проезд - эксперт
Просмотров: 837
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Просмотров: 2799
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Просмотров: 756
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Просмотров: 468
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Просмотров: 279
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
11 апреля 2021
Просмотров: 756
Хитрі схеми
– Довелося цілу схему придумати, аби отримати вакцину, – каже знайомий зі Львова. Минулого тижня з дружиною поза чергою щепилися від ...
вторник, 13 апреля 2021 08:29

Украину накроют дожди и похолодание

  Комментировать
Украину накроют дожди и похолодание
В Херсоне во вторник днем +15°С. Фото: pixabay.com

13 апреля в Украине ожидаются дожди и похолодание. Осадки накроют Львовщину, а также часть центральных и северных областей.

Холоднее всего будет в Одессе и во Львове, сообщает "УНИАН". Температура прогнозируется не выше +11°С.

В Киеве сегодня облачно, температура воздуха днем будет достигать +13°С.
В Луцке, Тернополе и Хмельницком будет облачно с прояснениями, воздух днем прогреется до +18°С.
В Ровно во вторник также облачно с прояснениями, днем до +19°С.
В Ивано-Франковске сегодня ожидается переменная облачность, температура днем в пределах +18°С.
В Черновцах во вторник-переменная облачность, днем +19°С.
В Виннице сегодня облачно с прояснениями, температура воздуха +7...17°С.
В Житомире также облачно с прояснениями, температура днем составит +15°С.
В Черкассах-облачно, днем воздух прогреется до +12°С.
В Кропивницкому сегодня облачно с прояснениями, возможен дождь, днем столбики термометров покажут +14°С.
В Полтаве также дождливо, температура воздуха +6...14°С.
В Херсоне во вторник днем +15°С и переменная облачность.
В Николаеве сегодня будет облачно с прояснениями, температура днем +13°С.
В Запорожье-дождь, температура в пределах +14°С.
В Сумах и Харькове сегодня также дождливо, температура воздуха +7...16°С.
В Днепре - облачно с прояснениями, дождь, температура ночью +5°, днем +13°.
В Симферополе во вторник будет облачно с прояснениями, дождь и +4...12°С.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Снова мокрый снег: в Украину идет серьезное похолодание

2021 года ожидаются 2 периода ретроградного Меркурия: с 30 мая по 23 июня и с 27 сентября по 18 октября. В такие периоды рекомендуют избегать серьезных начинаний, поездок и длительных путешествий.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украину накроют дожди и похолодание». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
апреля

Британские войска расстреляли тысячи мирных индейцев

Президент России попросил прощения у поляков

Самое читаемое
Хоккеистка променяла спорт на эротические фотосессии и свела с ума взрывными кадрами
Хоккеистка променяла спорт на эротические фотосессии и свела с ума взрывными кадрами
16
 Просмотров: 25128
&quot;Никаких надгробных речей, а то я встану и уйду&quot; - в аварии погиб Леонид Быков
"Никаких надгробных речей, а то я встану и уйду" - в аварии погиб Леонид Быков
 Просмотров: 13950
Польская модель похвасталась пышными формами в крошечном бикини
Польская модель похвасталась пышными формами в крошечном бикини
5
 Просмотров: 10908
Фотограф год снимал старый храм и зафиксировал редкое явление - впечатляющие фото
Фотограф год снимал старый храм и зафиксировал редкое явление - впечатляющие фото
13
 Просмотров: 5526
Бил, насиловал, ограбил и поджег: волонтер умерла страшной смертью
Бил, насиловал, ограбил и поджег: волонтер умерла страшной смертью
3
 Просмотров: 4662
Общество
Китайский СoronaVac начинают вводить украинцам. Кто получит вакцину
Китайский СoronaVac начинают вводить украинцам. Кто получит вакцину Просмотров: 72
Где больше всего случаев Covid-19 за последние сутки
Где больше всего случаев Covid-19 за последние сутки Просмотров: 504
Американские ракеты Patriot необходимо разместить в Украине - Ермак
Американские ракеты Patriot необходимо разместить в Украине - Ермак Просмотров: 459
Участница "голой" фотосессии в Дубае рассказала, что это было
Участница "голой" фотосессии в Дубае рассказала, что это было Просмотров: 891
Сколько выходных будем иметь в мае
Сколько выходных будем иметь в мае Просмотров: 603
Больше всего комментируют
4
Зеленский становится опасным, украинский русский язык и первый год после Путина: 5 блогов недели
4
У "слуг" стало больше гривен "под матрасом"
4
Зеленский взял на фронт журналиста CNN. Что сказал
2
Вашингтон обеспокоен ситуацией на границе Украины и РФ - Блинкен
2
СМИ раскрыли цель визита госсекретаря США в Брюссель
Голосов: 55912
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть