Украину накроют дожди и похолодание: где ухудшится погода

В понедельник, 17 мая, погода в Украине значительно ухудшится. Завтра в страну надвинется циклон, который принесет дожди, грозы и понижение температуры.

Об этом рассказала синоптикиня Наталья Диденко в Facebook.

"Пока большинство украинцев наслаждаются теплым солнечным воскресеньем, атмосфера уже трудится", - написала она.

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Автор: tala.didenko С понедельника в Украине начнутся дожди

По словам Диденко, днем 17 мая осадки наиболее вероятны в северных и центральных областях, а также в Одесской и Николаевской областях. На востоке Украины предполагается преимущественно сухая погода. Похолодание затронет полосы от Киевской до Одесской области.

Температура будет колебаться от +17 до +22 градусов. На востоке и юге, кроме Одесской области, температура воздуха составит - +23...+ 29 градусов.

"Киевляне. Наслаждайтесь превосходным сегодняшним днем, потому что завтра будет дождь и небольшое похолодание, днем ​​где-то +18...+ 20 градусов. Так что сегодня сачки в руки - и за бабочками. И не забудьте какую панамку на голову - солнце", - добавила синоптикиня.

В Украину приблизится циклон с запада. Украину накроют дожди.