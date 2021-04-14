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среда, 14 апреля 2021 08:18

Украину накроют дожди: где ждать осадков

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Украину накроют дожди: где ждать осадков
В Киеве сегодня относительно ясный день без осадков. Фото: pixabay.com

14 апреля на большинстве территорий Украины ожидаются дожди. Синоптики не прогнозируют значительного похолодания, но температура воздуха снизится в западных регионах.

Осадки обойдут центр, восток, а также Крым, сообщает Укргидрометцентр. В других областях пройдут дожди. В Карпатах возможен мокрый снег.

Температура воздуха днем ожидается в пределах +6...17°C, сильнее всего воздух прогреется на юго-востоке Украины. В Карпатах ночью похолодает до +3...5°C, днем будет от +6...10°C.

В Киеве сегодня относительно ясный день без осадков. Температура воздуха днем прогреется до +14...16°C.

В результате осадков в речных бассейнах Днестра, Сяна, Прута и Сирета ожидается подъем уровня воды на 0,3-1 м, а в реках Закарпатья на 0,5-1,5 м.

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В Украину несется очередной атмосферный фронт. В западной части страны ожидается резкое изменение погоды. Холодный фронт принесет похолодание и мокрый снег в западные области.

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14
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